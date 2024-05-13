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ПриватБанк зробив простішим обмін валют — що треба знати

13 травня 2024 12:15
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
ПриватБанк полегшив процедуру обміну валют — як працює сервіс
Мобільний застосунок "Приват24". Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Державна фінустанова "ПриватБанк" полегшила процедуру обміну валют для бізнес-клієнтів. Для цього запустили валютну Торгову платформу.

Про це інформує пресслужба банку.

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Валютна Торгова платформа ПриватБанку

"ПриватБанк запустив для бізнесу безкоштовний тест-драйв валютної Торгової платформи", — йдеться у повідомленні.

Як зазначив член правління ПриватБанку Євген Заіграєв, Торгова платформа є не просто сервісом, а інноваційним рішенням для бізнесу, що дозволить бізнес-клієнтам здійснювати валютні операції онлайн, самостійно обираючи курси та миттєво закриваючи угоди.

Відповідно до інформації, вказаної у повідомленні ПриватБанку, нова послуга надасть можливість:

  • моніторити зміну курсів валют у реальному часі та здійснювати валютні операції за найвигіднішими цінами;
  • у разі закриття угоди миттєво одержувати суми на власні рахунки;
  • формувати заявки на валютні операції цілодобово — в режимі 24/7;
  • автоматично одержувати кращі валютні курси та нижчі комісії під час нарощення обсягів обмінних операцій;
  • мати більше часу на валютні операції, адже для цього збільшили години роботи з 9:30 до 16:00.

Акція для бізнес-клієнтів

Також ПриватБанк запустив акцію, що надасть додатковий стимул бізнесу скористатися новою Торговою платформою.

Юрособам із середньомісячним обсягом валютних операцій у більш ніж 10 тис. доларів або в інших валютах (в еквіваленті) надано можливість здійснювати операції з нульовою комісією упродовж перших трьох місяців з дати першої валютної операції у сервісі.

Як працює новий сервіс

Для того, щоб взяти участь у тест-драйві Торгової платформи, потрібно зареєструватися на сайті ПриватБанку за посиланням.

Після цього має надійти дзвінок від представника банку, який допоможе долучитися до сервісу.

 

ПриватБанк обмін валют
Джерело: Курс

Що ще варто знати

Нагадаємо, Ощадбанк оголосив про можливість для українського бізнесу, сферою діяльності якого є виробництво безпілотних літальних апаратів (БПЛА), отримання безповоротної фінансової допомоги. Відповідні гранти можна оформити через портал держпослуг "Дія".

Також ми писали, що ПриватБанк оголосив нову акцію, в рамках якої обіцяє виплачувати кешбеки та перераховувати донати українським медзакладам за міжнародні перекази RIA. Загалом банк збирається компенсувати щомісяця 150, 1 500 або 5 тис. гривень.

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