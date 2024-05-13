ПриватБанк полегшив процедуру обміну валют — як працює сервіс

ПриватБанк зробив простішим обмін валют — що треба знати
Державна фінустанова "ПриватБанк" полегшила процедуру обміну валют для бізнес-клієнтів. Для цього запустили валютну Торгову платформу.
Про це інформує пресслужба банку.
Валютна Торгова платформа ПриватБанку
"ПриватБанк запустив для бізнесу безкоштовний тест-драйв валютної Торгової платформи", — йдеться у повідомленні.
Як зазначив член правління ПриватБанку Євген Заіграєв, Торгова платформа є не просто сервісом, а інноваційним рішенням для бізнесу, що дозволить бізнес-клієнтам здійснювати валютні операції онлайн, самостійно обираючи курси та миттєво закриваючи угоди.
Відповідно до інформації, вказаної у повідомленні ПриватБанку, нова послуга надасть можливість:
- моніторити зміну курсів валют у реальному часі та здійснювати валютні операції за найвигіднішими цінами;
- у разі закриття угоди миттєво одержувати суми на власні рахунки;
- формувати заявки на валютні операції цілодобово — в режимі 24/7;
- автоматично одержувати кращі валютні курси та нижчі комісії під час нарощення обсягів обмінних операцій;
- мати більше часу на валютні операції, адже для цього збільшили години роботи з 9:30 до 16:00.
Акція для бізнес-клієнтів
Також ПриватБанк запустив акцію, що надасть додатковий стимул бізнесу скористатися новою Торговою платформою.
Юрособам із середньомісячним обсягом валютних операцій у більш ніж 10 тис. доларів або в інших валютах (в еквіваленті) надано можливість здійснювати операції з нульовою комісією упродовж перших трьох місяців з дати першої валютної операції у сервісі.
Як працює новий сервіс
Для того, щоб взяти участь у тест-драйві Торгової платформи, потрібно зареєструватися на сайті ПриватБанку за посиланням.
Після цього має надійти дзвінок від представника банку, який допоможе долучитися до сервісу.
Що ще варто знати
Нагадаємо, Ощадбанк оголосив про можливість для українського бізнесу, сферою діяльності якого є виробництво безпілотних літальних апаратів (БПЛА), отримання безповоротної фінансової допомоги. Відповідні гранти можна оформити через портал держпослуг "Дія".
Також ми писали, що ПриватБанк оголосив нову акцію, в рамках якої обіцяє виплачувати кешбеки та перераховувати донати українським медзакладам за міжнародні перекази RIA. Загалом банк збирається компенсувати щомісяця 150, 1 500 або 5 тис. гривень.
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