ПриватБанк облегчил процедуру обмена валют — как работает сервис

Мобильное приложение "Приват24". Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственное финучреждение "ПриватБанк" облегчило процедуру обмена валют для бизнес-клиентов. Для этого запустили валютную торговую платформу.

Об этом информирует пресс-служба банка.

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Валютная Торговая платформа ПриватБанка

"ПриватБанк запустил для бизнеса бесплатный тест-драйв валютной торговой платформы", — говорится в сообщении.

Как отметил член правления ПриватБанка Евгений Заиграев, Торговая платформа является не просто сервисом, а инновационным решением для бизнеса, которое позволит бизнес-клиентам совершать валютные операции онлайн, самостоятельно выбирая курсы и мгновенно закрывая сделки.

Согласно информации, указанной в сообщении ПриватБанка, новая услуга предоставит возможность:

мониторить изменения курсов валют в реальном времени и осуществлять валютные операции по самым выгодным ценам;

при закрытии сделки мгновенно получать суммы на собственные счета;

формировать заявки на валютные операции круглосуточно — в режиме 24/7;

автоматически получать лучшие валютные курсы и более низкие комиссии при наращивании объемов обменных операций;

иметь больше времени на валютные операции, ведь для этого увеличили часы работы с 09:30 до 16:00.

Акция для бизнес-клиентов

Также ПриватБанк запустил акцию, которая предоставит дополнительный стимул бизнесу воспользоваться новой Торговой платформой.

Юрлицам со среднемесячным объемом валютных операций в более чем 10 тыс. долларов или в других валютах (в эквиваленте) предоставлена возможность совершать сделки с нулевой комиссией в течение первых трех месяцев с даты первой валютной операции в сервисе.

Как работает новый сервис

Для того, чтобы принять участие в тест-драйве Торговой платформы, нужно зарегистрироваться на сайте ПриватБанка по ссылке.

После этого должен поступить звонок от представителя банка, который поможет присоединиться к сервису.

Источник: Курс

Что еще стоит знать

Напомним, Ощадбанк объявил о возможности для украинского бизнеса, сферой деятельности которого является производство беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), получение безвозвратной финансовой помощи. Соответствующие гранты можно оформить через портал госуслуг "Дія".

Также мы писали, что ПриватБанк объявил новую акцию, в рамках которой обещает выплачивать кэшбеки и перечислять донаты украинским медучреждениям за международные переводы RIA. В общей сложности банк собирается компенсировать ежемесячно 150, 1 500 или 5 тыс. гривен.