Пенсии в Украине — что нужно знать о назначении пенсии онлайн

Люди пенсионного возраста. Фото: Unplush

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о том, что украинцы могут подавать заявления на назначение пенсий по возрасту онлайн. Однако нужно знать определенные нюансы относительно даты обращения.

Об этом рассказали в пресс-службе ПФУ.

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Назначение пенсии онлайн

Так, в Пенсионном фонде объяснили, какой будут считать дату обращения, если человек подает заявление о назначении пенсии дистанционно.

В ПФУ руководствуются законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" о назначении граждан выплат по возрасту. Согласно ему, осуществление назначения пенсий происходит автоматически или на основании поданного заявления.

Если граждане будут подавать заявления на назначение пенсий через портал электронных услуг ПФУ или с помощью средств портала госуслуг "Дія", то датой обращения будет считаться дата регистрации.

Если человек добавит к заявлению о назначении пенсии не все документы, то Пенсионный фонд в письменном виде известит заявителя через его личный электронный кабинет.

В случае, если документы граждане подадут в течение трех месяцев с даты уведомления о необходимости предоставления дополнительных документов, то датой обращения будут считать дату регистрации заявления на сайте ПФУ или через "Дію".

Как не потерять часть пенсии

В Пенсионном фонде подчеркнули, что человек может потерять часть пенсии при подаче заявления на пенсию по возрасту. Это произойдет в случае, если обращение поступит раньше, например, за один месяц до наступления пенсионного возраста. В таком случае сумма выплаты будет меньше.

Таким образом, человек должен обратиться за назначением пенсии после возникновения права на пенсию когда угодно, но не раньше, чем за один месяц до пенсионного возраста.

Там объяснили, что пенсию по возрасту назначают, согласно средней зарплате в Украине за последние три календарных года. Так, если человек подал заявление в декабре, то пенсию назначат с января, а для исчисления размера пенсии примут показатели средней заработной платы за предыдущие годы, например, за 2019-2021 годы. А если заявление подать с января, то учтут среднюю зарплату за 2022 год, во время которого ее размер вырос.

Как подать заявление на пенсию онлайн

В частности, подать заявление можно с помощью "Дія. Підпису" на сайте ПФУ. Для этого нужно:

пройти регистрацию в мобильном приложении "Дія", активировать Дія. Підпис;

затем зайти на сайт е-услуг ПФУ;

выбрать вкладку "Заявление о назначении пенсии";

нажать "Вход"

зайти в личный кабинет с помощью "Дія.Підпис";

в пункте "О пенсионном обеспечении" нажать "Заявление на назначение пенсии";

согласиться на дистанционное информирование;

нажать "Продолжить" и выбрать вид пенсии, в частности "Пенсию по возрасту";

предоставить информацию о себе в анкете;

дать согласие на передачу и обработку персональной информации;

добавить скан-копии документов, список которых появится перед формированием заявления.

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Напомним, в Украине всех граждан, получающих социальные выплаты и пенсии, ждут масштабные проверки. Специалисты будут мониторить информацию с помощью ряда государственных реестров.

Также мы писали, что ранее в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, будут ли взимать с украинцев налоги за финансирование меценатских пенсий. Этот вопрос актуален для потенциальных меценатов, которые собираются делать пожертвования.