Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Призначення субсидії: у ПФУ уточнили деталі про норми споживання газу arrow

Призначення субсидії: у ПФУ уточнили деталі про норми споживання газу

11 квітня 2023 07:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Субсидія на комуналку — які соціальні норми споживання комунальних послуг
В країні існують норми споживання комунпослуг / Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Пенсійний фонд України (ПФУ) попередив громадян про певні нюанси отримання житлової субсидії. Йдеться про дотримання соціальних норм споживання комунальних послуг.

Про це інформує пресслужба ПФУ.

Читайте також:

Норми для призначення субсидії

Як зазначають у Пенсійному фонді, норми на оплату комунальних послуг визначені урядовою постановою №409 від 6.08.2014 р. Згідно з нею, є певні обсяги споживання кожної з комунальних послуг, за кожну з яких платить держава.

Зокрема, з управління багатоквартирним будинком 21 квадратний метр загальної площі на одну особу та ще додатково 10,5 квадратів на родину.

Так, якщо родина, яка оформила житлову субсидію, складається із трьох осіб, то соціальна норма на сім'ю становитиме 73,5 квадрата. У разі якщо фактична площа житла є меншою, тоді застосовують фактичну площу.

Норма з постачання природного газу за наявності газової плити та централізованої гарячої води — 3,3 кубічного метра на одну особу на місяць.

У разі наявності газової плити, проте відсутності гарячої води та газового водонагрівача, норма споживання буде вищою — 5,4 кубічного метра на одну особу на місяць.

Якщо є і газова плита, і газовий водонагрівач — норма становить 10,5 кубів на одну особу на місяць.

Норми на електричну енергію за наявності газової плити та централізованого постачання води становлять 70 кВт-год на місяць на одну особу, а також додатково 30 кВт-год на місяць на кожного іншого члена родини, але не більше 190 кВт-год на місяць.

Якщо в приміщенні є електроплита і є централізоване постачання гарячої води, тоді беруть показник 110 кВт-год на місяць на одну особу та 30 кВт-год на місяць на кожного іншого члена родини, проте не більше 230 кВт-год на один місяць.

Якщо у будинку немає централізованого постачання води, тоді 130 кВт-год на місяць і 30 кВт-год на місяць на кожного іншого члена родини, проте максимально 250 кВт-год щомісяця.

Якщо у домогосподарства немає електроплити, проведено в житло холодну воду, не надається послуга гарячої води та немає газового водонагрівального приладу, тоді на одну особу — 100 кВт-год на місяць та 30 кВт-год — на кожного члена родини, проте не більше 220 кВт-год щомісяця.

Більше про субсидії

Нагадаємо, в Україні у травні 2023 року будуть автоматично перепризначені житлові субсидії та пільги на неопалювальний сезон, однак це стосується не всіх. В уряді уточнили, кому з українців доведеться подавати документи.

Також повідомлялося, що в Україні після завершення опалювального сезону 2022-2023 влада має намір порушити мораторій на підвищення житлово-комунальних тарифів, встановлений на час війни. Має подорожчати електроенергія, природний газ та вода.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB