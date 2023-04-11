Субсидія на комуналку — які соціальні норми споживання комунальних послуг

В країні існують норми споживання комунпослуг / Фото: google.com

Пенсійний фонд України (ПФУ) попередив громадян про певні нюанси отримання житлової субсидії. Йдеться про дотримання соціальних норм споживання комунальних послуг.

Про це інформує пресслужба ПФУ.

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Норми для призначення субсидії

Як зазначають у Пенсійному фонді, норми на оплату комунальних послуг визначені урядовою постановою №409 від 6.08.2014 р. Згідно з нею, є певні обсяги споживання кожної з комунальних послуг, за кожну з яких платить держава.

Зокрема, з управління багатоквартирним будинком 21 квадратний метр загальної площі на одну особу та ще додатково 10,5 квадратів на родину.

Так, якщо родина, яка оформила житлову субсидію, складається із трьох осіб, то соціальна норма на сім'ю становитиме 73,5 квадрата. У разі якщо фактична площа житла є меншою, тоді застосовують фактичну площу.

Норма з постачання природного газу за наявності газової плити та централізованої гарячої води — 3,3 кубічного метра на одну особу на місяць.

У разі наявності газової плити, проте відсутності гарячої води та газового водонагрівача, норма споживання буде вищою — 5,4 кубічного метра на одну особу на місяць.

Якщо є і газова плита, і газовий водонагрівач — норма становить 10,5 кубів на одну особу на місяць.

Норми на електричну енергію за наявності газової плити та централізованого постачання води становлять 70 кВт-год на місяць на одну особу, а також додатково 30 кВт-год на місяць на кожного іншого члена родини, але не більше 190 кВт-год на місяць.

Якщо в приміщенні є електроплита і є централізоване постачання гарячої води, тоді беруть показник 110 кВт-год на місяць на одну особу та 30 кВт-год на місяць на кожного іншого члена родини, проте не більше 230 кВт-год на один місяць.

Якщо у будинку немає централізованого постачання води, тоді 130 кВт-год на місяць і 30 кВт-год на місяць на кожного іншого члена родини, проте максимально 250 кВт-год щомісяця.

Якщо у домогосподарства немає електроплити, проведено в житло холодну воду, не надається послуга гарячої води та немає газового водонагрівального приладу, тоді на одну особу — 100 кВт-год на місяць та 30 кВт-год — на кожного члена родини, проте не більше 220 кВт-год щомісяця.

Більше про субсидії

Нагадаємо, в Україні у травні 2023 року будуть автоматично перепризначені житлові субсидії та пільги на неопалювальний сезон, однак це стосується не всіх. В уряді уточнили, кому з українців доведеться подавати документи.

Також повідомлялося, що в Україні після завершення опалювального сезону 2022-2023 влада має намір порушити мораторій на підвищення житлово-комунальних тарифів, встановлений на час війни. Має подорожчати електроенергія, природний газ та вода.