Субсидия на коммуналку - какие социальные нормы потребления коммунальных услуг

В стране существуют нормы потребления коммунуслуг / Фото: google.com

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) предупредил граждан об определенных нюансах получения жилищной субсидии. Речь идет о соблюдении социальных норм потребления коммунальных услуг.

Об этом информирует пресс-служба ПФУ.

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Нормы для назначения субсидии

Как отмечают в Пенсионном фонде, нормы на оплату коммунальных услуг определены правительственным постановлением №409 от 6.08.2014 г. Согласно ему, есть определенные объемы потребления каждой из коммунальных услуг, оплачиваемых государством.

В частности, по управлению многоквартирным домом 21 квадратный метр общей площади на одного человека и дополнительно 10,5 квадратов на семью.

Так, если семья, оформившая жилищную субсидию, состоит из трех человек, то социальная норма на семью составит 73,5 квадрата. В случае если фактическая площадь жилья меньше, тогда применяют фактическую площадь.

Норма по снабжению природным газом при наличии газовой плиты и централизованной горячей воды — 3,3 кубических метра на человека в месяц.

При наличии газовой плиты, однако отсутствия горячей воды и газового водонагревателя, норма потребления будет выше — 5,4 кубических метра на человека в месяц.

Если есть и газовая плита, и газовый водонагреватель — норма составляет 10,5 кубов на одного человека в месяц.

Нормы на электрическую энергию при наличии газовой плиты и централизованной поставки воды составляют 70 кВт-ч в месяц на человека, а также дополнительно 30 кВт-ч в месяц на каждого другого члена семьи, но не более 190 кВт-ч в месяц.

Если в помещении есть электроплита и есть централизованное снабжение горячей воды, тогда берут показатель 110 кВт-ч в месяц на человека и 30 кВт-ч в месяц на каждого другого члена семьи, однако не более 230 кВт-ч в месяц.

Если в доме нет централизованной поставки воды, тогда 130 кВт-ч в месяц и 30 кВт-ч в месяц на каждого другого члена семьи, однако максимально 250 кВт-ч ежемесячно.

Если у домохозяйства нет электроплиты, проведена в жилье холодная вода, не предоставляется услуга горячей воды и нет газового водонагревательного прибора, тогда на одного человека — 100 кВт-ч в месяц и 30 кВт-ч — на каждого члена семьи, однако не более 220 кВт-ч каждый месяц.

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Напомним, в Украине в мае 2023 года будут автоматически переназначены жилищные субсидии и льготы на неотапливаемый сезон, однако это касается не всех. В правительстве уточнили, кому из украинцев придется подавать документы.

Также сообщалось, что в Украине после завершения отопительного сезона 2022-2023 власти намерены нарушить мораторий на повышение жилищно-коммунальных тарифов, установленный на время войны. Должна подорожать электроэнергия, природный газ и вода.