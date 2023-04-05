Субсидію можна оформити без договору оренди що треба знати ВПО

Для цього потрібно зібрати пакет інших документів

В Україні внутрішньо переміщені особи (ВПО) мають право на призначення житлової субсидії навіть за відсутності договору на оренду житла. Однак для цього потрібно зібрати пакет інших документів.

Про це розповіли у Пенсійному фонді України (ПФУ).

Читайте також:

Як отримати субсидію

За словами фахівців, допомога на проживання, яку виплачує держава для ВПО, не враховують під час призначення субсидії. У декларації необхідно вказати всіх мешканців.

Подавати документи можна як в органи Пенсійного фонду, Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП), так і уповноваженій особі при виконавчому комітеті місцевої ради.

Подати документи можна навіть дистанційно на порталі чи мобільному застосунку ПФУ, у застосунку державних послуг "Дія".

При цьому під час подачі заявки система попросить додати довідку про статус ВПО та перелік мешканців. Інколи для підтвердження статусу може прийти спеціальна комісія.

Потрібно надати такі документи отримання житлової субсидії:

заява про призначення субсидії;

декларація про доходи та витрати;

інформація про мешканців домогосподарства;

паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків;

довідка про статус ВПО.

Субсидії виплачують по-новому

Як зазначили у ПФУ, якщо раніше житлова субсидія автоматично нараховувалась на рахунки, тепер кошти надходитимуть на ім'я отримувача допомоги. Якщо відкритих рахунків для отримання субсидії нема, то кошти потраплять до державного Ощадбанку. Якщо громадянин відкрив рахунок у фінустанові, то гроші можуть нараховувати туди.

Оформити субсидію можуть особи, які витрачають на оплату комунальних рахунків більше за обсяг обов'язкового платежу (15% сумарного доходу за місяць). Його розраховують для кожної сім'ї окремо, і сума виходить у підсумку у кожного різна, бо залежить від складу та доходу родини.

Перевірити призначення державної допомоги на оплату комунальних послуг доволі легко. Для цього слід зайти на сайт Єдиного держреєстру отримувачів житлових субсидій та ввести свої дані.

Оскільки доступ до інформації у реєстрі можливий за адресами домогосподарства, необхідно вказати наступне:

область;

населений пункт;

вулиця;

номер будинку;

номер квартири.

Після введення даних, з'являться відомості про призначення чи відхилення заявки на субсидію конкретному господарству. Якщо користувачеві дадуть схвальну відповідь, то стануть доступні дані про обсяг субсидії та період, протягом якого її виплачуватимуть.

Нагадаємо, в Україні квітень є останнім місяцем, у якому держава виплачуватиме споживачам раніше призначені житлові субсидії. Фахівці розповіли, що робити, щоб їх не втратити у новому сезоні.

Раніше повідомлялося, що в Україні після завершення опалювального сезону 2022-2023 влада має намір порушити мораторій на підвищення житлово-комунальних тарифів, встановлений на час війни. Має подорожчати електроенергія, природний газ та вода.