Субсидії автоматично призначать не всім — кому потрібно подавати документи

Багатьом українцям доведеться знову нести документи у ПФУ / Фото: google.com

В Україні у травні 2023 року будуть автоматично перепризначені житлові субсидії та пільги на неопалювальний сезон. Однак це стосується не всіх.

У пресслужбі уряду уточнили, кому з українців доведеться подавати документи.

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Кому потрібно подати заяву та декларацію

Як наголосили у Кабінеті міністрів, переважній більшості громадян, які отримували житлову субсидію в опалювальному періоді, можна не надавати документи. Вимога подавати заяву та декларацію поширюється на громадян у таких випадках:

якщо у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи (ВПО);

хтось із членів домогосподарства орендує житлове приміщення для проживання та сплачує за ЖКП;

кількість осіб, які фактично проживають у домогосподарстві менша за число зареєстрованих;

домогосподарство звертається за призначенням субсидії на купівлю скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Подавати документи можна кількома способами:

особисто, звернувшись в сервісний центр Пенсійного фонду України (ПФУ);

поштою, на адресу відділу ПФУ;

дистанційно через портал електронних послуг ПФУ чи застосунок Пенсійного фонду.

Як враховують доходи

Також в уряді нагадали, як враховують доходи членів домогосподарства. Так, якщо житлову субсидію призначають з початку неопалювального сезону, то для її розрахунку беруть середньомісячний сукупний дохід за третій і четвертий квартали попереднього календарного року.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні внутрішньо переміщені особи (ВПО) мають право на призначення житлової субсидії навіть за відсутності договору на оренду житла. Однак для цього потрібно зібрати пакет інших документів.

Раніше повідомлялося, що в Україні після завершення опалювального сезону 2022-2023 влада має намір порушити мораторій на підвищення житлово-комунальних тарифів, встановлений на час війни. Має подорожчати електроенергія, природний газ та вода.