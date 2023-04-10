Субсидії автоматично призначать не всім — кому потрібно подавати документи

Субсидії автоматично призначать не всім: кому потрібно подати заяву та декларацію
В Україні у травні 2023 року будуть автоматично перепризначені житлові субсидії та пільги на неопалювальний сезон. Однак це стосується не всіх.
У пресслужбі уряду уточнили, кому з українців доведеться подавати документи.
Кому потрібно подати заяву та декларацію
Як наголосили у Кабінеті міністрів, переважній більшості громадян, які отримували житлову субсидію в опалювальному періоді, можна не надавати документи. Вимога подавати заяву та декларацію поширюється на громадян у таких випадках:
- якщо у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи (ВПО);
- хтось із членів домогосподарства орендує житлове приміщення для проживання та сплачує за ЖКП;
- кількість осіб, які фактично проживають у домогосподарстві менша за число зареєстрованих;
- домогосподарство звертається за призначенням субсидії на купівлю скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.
Подавати документи можна кількома способами:
- особисто, звернувшись в сервісний центр Пенсійного фонду України (ПФУ);
- поштою, на адресу відділу ПФУ;
- дистанційно через портал електронних послуг ПФУ чи застосунок Пенсійного фонду.
Як враховують доходи
Також в уряді нагадали, як враховують доходи членів домогосподарства. Так, якщо житлову субсидію призначають з початку неопалювального сезону, то для її розрахунку беруть середньомісячний сукупний дохід за третій і четвертий квартали попереднього календарного року.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні внутрішньо переміщені особи (ВПО) мають право на призначення житлової субсидії навіть за відсутності договору на оренду житла. Однак для цього потрібно зібрати пакет інших документів.
Раніше повідомлялося, що в Україні після завершення опалювального сезону 2022-2023 влада має намір порушити мораторій на підвищення житлово-комунальних тарифів, встановлений на час війни. Має подорожчати електроенергія, природний газ та вода.