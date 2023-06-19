Продукты, вода и горючее — что ждет цены в июле

Коммунальные платежки в Украине. Фото: Новини.LIVE

В Украине с 1 июля 2023 года возможен очередной виток повышения цен. Могут подорожать некоторые коммунальные услуги и продукты, бензин и дизельное топливо.

Новини.LIVE рассказывают, какая ожидается ситуация с ценами.

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Тарифы на воду

Украинцев еще с начала этого года начали готовить к тому, что цены на холодную воду будут другие, ведь этот тариф пересматривался последний раз еще до войны. Нацкомиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг планировала утвердить новые цены 31 мая, однако заседание перенесли.

Регулятор подчеркнул, что повышение тарифов является срочной необходимостью с экономической и технической точки зрения. В документе об обосновании необходимости повышения тарифов отмечается, что в больших городах стоимость воды возрастет в среднем на 30% для 35 водоканалов. Тарифы не будут трогать только в Херсонской, Николаевской, Харьковской областях.

Цены на холодную воду в регионах будут отличаться, ведь тариф на воду зависит от места населенных пунктов, количества потребителей, разветвленности сети и ряда факторов.

В частности, предлагают, что для Винницы вырастет цена на воду с 25,62 до 47,75 гривны за кубометр, для Луцка — с 28,41 до 32,24, для Днепра — с 31,36 до 38,79. Жители столицы будут вынуждены платить не 30,38, а 40,46 гривны за кубометр.

При этом вероятность того, что тарифы повысят высока, ведь сами водоканалы просят регулятор сделать это с 1 июля для нормального функционирования системы водоснабжения.

Бензин и дизтопливо

С 1 июля возможно повышение НДС до 20% и возврат довоенного акциза, что неизбежно приведет к росту цен на топливо на 7-10 гривен. Парламент отменил акциз на бензин, дизтопливо и сжиженный газ, снизил ставку НДС с 20 до 7% в начале войны, однако осенью прошлого года акцизы частично вернули. На дизель и бензин установили единую ставку в 100 евро за 1 тыс. литров. На авто газ — 52 евро за 1 тыс. литров. В то время как действие налоговых льгот подходит к концу в конце июня 2023 года.

Что касается акциза, то для бензинов планируют вернуть ставку 213 евро за 1 тыс. литров, для дизеля — 139,5 евро, для автогаза — оставить на уровне 52 евро.

По словам владельца сети АЗС Prime Дмитрия Леушкина, следствием вступления в силу норм законодательства, которые предусматривают возврат ставки НДС и акцизов на горючее на довоенный уровень, станет очередной виток тотального удорожания в стране. В частности, могут вырасти тарифы на перевозку, "разогреется" инфляция, вернутся коррупционные и серые схемы, а наибольший удар придется на аграриев во время жатвы.

Продукты питания

В Национальном банке Украины (НБУ) также не исключают роста цен в стране. Теракт на Каховской ГЭС в перспективе может негативно отразиться на инфляции в текущем году. Регулятор отметил, что сельскохозяйственным землям в Херсонской, Запорожье и Днепропетровщине грозит засуха, которая уже сейчас может уменьшить урожайность подсолнечника, овощей и ряда фруктов. От действий российских оккупантов пострадали предприятия.

По прогнозу НБУ, теракт усилит инфляцию на уровне 0,3 в. п.

Что еще стоит знать

Напомним, в украинских магазинах продолжают дорожать продукты. В июне 2023 года обновила рекорд стоимость молочной продукции.

Ранее сообщалось, что в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины рассказали, как повлияет на ситуацию с агропродуктами подрыв Каховской ГЭС. Там отметили, что ожидают определенный дефицит.