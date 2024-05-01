Навчання на ІТ-фахівця — де і хто може пройти безплатний курс

Професія ІТ-фахівця — українцям доступне безкоштовне навчання
В Україні ветеранам, які мріють отримати професію фахівця сфери інформаційних технологій доступне безкоштовне навчання. Його пропонують Український католицький університет у партнерстві з IT-компанією Eleks.
Про це повідомляється на порталі Українського католицького університету.
Що передбачає курс навчання на ІТ-фахівця
Йдеться про запуск безкоштовного курсу навчання для ветеранів "Повернення з війни: перші кроки до ІТ". Відповідне навчання відбуватиметься дистанційно у форматі відеолекцій, які будуть доступні 24/7. Після кожного з таких занять на учасників чекатиме тестування.
"Цей унікальний курс допомагає ветеранам зорієнтуватись у світі ІТ-спеціальностей. Курс знайомить із широким спектром можливостей побудови кар’єри у сфері ІТ, розкриває особливості різних напрямів і дає конкретні поради для подальших кроків у цій галузі. Про переваги й "підводні камені" кожної зі спеціальностей розкажуть досвідчені експерти-практики відомої міжнародної ІТ-компанії Eleks", — йдеться у повідомленні.
Сам курс складатиметься з наступних лекцій:
- основи проєктного менеджменту;
- бізнес-аналіз;
- тестування програмного забезпечення.
Також під час навчання ветеранам нададуть менторську підтримку, а після його завершення — сертифікати.
Як зареєструватися на безкоштовне навчання
Кожен охочий ветеран може зареєструватися на проходження відповідного курсу за посиланням.
Також військові, ветерани та їхні родини можуть отримати консультації у Центрах надання адмінпослуг по всій країні. Там можна дізнатися:
- які ще є інструменти для задоволення важливих потреб;
- яка ще доступна державна підтримка;
- отримати психологічну підтримку військових;
- ознайомитися з алгоритмом надання соцпослуг.
Що ще варто знати
Нагадаємо, український ринок праці за час війни змінився у бік зниження у питанні кількості робочої сили. У 2024 році пошук кваліфікованих співробітників залишається ключовою проблемою, а потенційні працівники очікують не надто високих заробітних плат.
Також ми писали, що уряд затвердив додаткову фінансову винагороду для військових у розмірі 70 тисяч гривень. Це не заміна "бойових" 100 тисяч, а додаткова плата за захист України.
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