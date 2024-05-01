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Професія ІТ-фахівця — українцям доступне безкоштовне навчання

1 травня 2024 12:52
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Навчання на ІТ-фахівця — де і хто може пройти безплатний курс
Людина за комп'ютером. Фото: Pexels
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні ветеранам, які мріють отримати професію фахівця сфери інформаційних технологій доступне безкоштовне навчання. Його пропонують Український католицький університет у партнерстві з IT-компанією Eleks.

Про це повідомляється на порталі Українського католицького університету.

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Що передбачає курс навчання на ІТ-фахівця

Йдеться про запуск безкоштовного курсу навчання для ветеранів "Повернення з війни: перші кроки до ІТ". Відповідне навчання відбуватиметься дистанційно у форматі відеолекцій, які будуть доступні 24/7. Після кожного з таких занять на учасників чекатиме тестування.

"Цей унікальний курс допомагає ветеранам зорієнтуватись у світі ІТ-спеціальностей. Курс знайомить із широким спектром можливостей побудови кар’єри у сфері ІТ, розкриває особливості різних напрямів і дає конкретні поради для подальших кроків у цій галузі. Про переваги й "підводні камені" кожної зі спеціальностей розкажуть досвідчені експерти-практики відомої міжнародної ІТ-компанії Eleks", — йдеться у повідомленні.

Сам курс складатиметься з наступних лекцій:

  • основи проєктного менеджменту;
  • бізнес-аналіз;
  • тестування програмного забезпечення.

Також під час навчання ветеранам нададуть менторську підтримку, а після його завершення — сертифікати.

Як зареєструватися на безкоштовне навчання

Кожен охочий ветеран може зареєструватися на проходження відповідного курсу за посиланням.

 

навчання на програміста
Джерело: УКУ

 

Також військові, ветерани та їхні родини можуть отримати консультації у Центрах надання адмінпослуг по всій країні. Там можна дізнатися:

  • які ще є інструменти для задоволення важливих потреб;
  • яка ще доступна державна підтримка;
  • отримати психологічну підтримку військових;
  • ознайомитися з алгоритмом надання соцпослуг.

Що ще варто знати

Нагадаємо, український ринок праці за час війни змінився у бік зниження у питанні кількості робочої сили. У 2024 році пошук кваліфікованих співробітників залишається ключовою проблемою, а потенційні працівники очікують не надто високих заробітних плат.

Також ми писали, що уряд затвердив додаткову фінансову винагороду для військових у розмірі 70 тисяч гривень. Це не заміна "бойових" 100 тисяч, а додаткова плата за захист України.

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навчання
ветерани
військові
IT
Програмісти

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