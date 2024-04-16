Допомога до 35 тисяч євро — Мінцифри оголосило нову програму

Валюта в руках. Фото: Unsplush

Українці можуть долучитися до програми Glovo Startup Lab 2.0 від технологічної платформи Glovo та Українського фонду стартапів. Переможці зможуть отримати до 35 тис. євро на розвиток власного стартапу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

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У Мінцифри зазначають, що загалом організатори планують відібрати десять найкращих стартапів, які представлять проєкт потенційним інвесторам та іншим гравцям індустрії.

Всі, хто мріє пройти стажування з топовими експертами в головному офісі Glovo та отримати до 35 тис. грн на розвиток стартапу, можуть подавати заявки, які прийматимуть до 15 травня 2024 року.

Подаватися на відбір дозволяється у випадку, якщо стартапи:

працюють у сфері технологій;

перебувають на стадіях Seed або Series A;

мають рівень готовності технології (TRL) п'ять і вище;

мають traction, клієнтів та залучені інвестиції;

мають розроблений робочий прототип (для хардверних стартапів);

зареєстровані та провадять діяльність в Україні.

Які суми допомоги отримають переможці

У відомстві уточнюють, що фінальний пітчинг відбудеться на конференції PowerUp у Києві 18 червня 2024 року, а переможці отримають:

за перше місце — 20 тис. євро та стажування в Барселоні;

за друге місце — 10 тис. євро та стажування в Барселоні;

за третє місце — 5 тис. євро та онлайн-менторство від Glovo.

Реєструватися можна за наступним посиланням.

"Удосконалюйте свої інноваційні розробки та робіть внесок у створення цифрової держави", — додали у Мінцифри.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ветерани та внутрішньо переміщені особи можуть отримати фінансову допомогу в рамках програми EU4Youth. Йдеться про надання грантів у 6 тис. євро, якщо людина відповідатиме певним умовам.

Також повідомлялося, що громадянам доступна державна програма, за якою можна отримати грошові ваучери на навчання. У 2024 році таким правом скористалися 6 тисяч українців.