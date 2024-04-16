Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Українці можуть отримати до 35 тисяч євро — умови нової програми arrow

Українці можуть отримати до 35 тисяч євро — умови нової програми

16 квітня 2024 12:41
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Допомога до 35 тисяч євро — Мінцифри оголосило нову програму
Валюта в руках. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Українці можуть долучитися до програми Glovo Startup Lab 2.0 від технологічної платформи Glovo та Українського фонду стартапів. Переможці зможуть отримати до 35 тис. євро на розвиток власного стартапу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Читайте також:

Грошова допомога для українських стартапів

У Мінцифри зазначають, що загалом організатори планують відібрати десять найкращих стартапів, які представлять проєкт потенційним інвесторам та іншим гравцям індустрії.

Всі, хто мріє пройти стажування з топовими експертами в головному офісі Glovo та отримати до 35 тис. грн на розвиток стартапу, можуть подавати заявки, які прийматимуть до 15 травня 2024 року.

Подаватися на відбір дозволяється у випадку, якщо стартапи:

  • працюють у сфері технологій;
  • перебувають на стадіях Seed або Series A;
  • мають рівень готовності технології (TRL) п'ять і вище;
  • мають traction, клієнтів та залучені інвестиції;
  • мають розроблений робочий прототип (для хардверних стартапів);
  • зареєстровані та провадять діяльність в Україні.

Які суми допомоги отримають переможці

У відомстві уточнюють, що фінальний пітчинг відбудеться на конференції PowerUp у Києві 18 червня 2024 року, а переможці отримають:

  • за перше місце — 20 тис. євро та стажування в Барселоні;
  • за друге місце — 10 тис. євро та стажування в Барселоні;
  • за третє місце — 5 тис. євро та онлайн-менторство від Glovo.

Реєструватися можна за наступним посиланням.

"Удосконалюйте свої інноваційні розробки та робіть внесок у створення цифрової держави", — додали у Мінцифри.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ветерани та внутрішньо переміщені особи можуть отримати фінансову допомогу в рамках програми EU4Youth. Йдеться про надання грантів у 6 тис. євро, якщо людина відповідатиме певним умовам.

Також повідомлялося, що громадянам доступна державна програма, за якою можна отримати грошові ваучери на навчання. У 2024 році таким правом скористалися 6 тисяч українців.

виплати
фінансова допомога
гроші
Мінцифри
бізнес
грошова допомога

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб

7 квітня 2024

08:22 Офіційні фан-клуби Євробачення обирають своїх фаворитів — скільки балів в України

3 квітня 2024
Новина з відео

07:30 Коли садити картоплю у квітні 2024 — найсприятливіші дати за місячним календарем