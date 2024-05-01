Обучение на ІТ-специалиста – где и кто может пройти бесплатный курс

Человек за компьютером. Фото: Pexels

В Украине ветеранам, мечтающим получить профессию специалиста сферы информационных технологий, доступно бесплатное обучение. Его предлагает Украинский католический университет в партнерстве с IT-компанией Eleks.

Об этом сообщается на портале Украинского католического университета.

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Что предполагает курс обучения на IT-специалиста

Речь идет о запуске бесплатного курса обучения для ветеранов "Возвращение из войны: первые шаги к IT". Соответствующее обучение будет проходить дистанционно в формате видеолекций, которые будут доступны 24/7. После каждого из таких занятий участников будет ждать тестирование.

"Этот уникальный курс помогает ветеранам сориентироваться в мире IT-специальностей. Курс знакомит с широким спектром возможностей построения карьеры в сфере IT, раскрывает особенности разных направлений и дает конкретные советы для дальнейших шагов в этой области. О преимуществах и "подводных камнях" каждой по специальностям расскажут опытные практикующие эксперты известной международной IT-компании Eleks", — говорится в сообщении.

Сам курс будет состоять из следующих лекций:

основы проектного менеджмента;

бизнес-анализ;

тестирование программного обеспечения

Также во время обучения ветеранам окажут менторскую поддержку, а после завершения — дадут сертификаты.

Как зарегистрироваться на бесплатное обучение

Каждый желающий ветеран может зарегистрироваться на прохождение соответствующего курса по ссылке.

Источник: УКУ

Также военные, ветераны и их семьи могут получить консультации в Центрах по предоставлению админуслуг по всей стране. Там можно узнать:

какие еще есть инструменты для удовлетворения важных потребностей;

какая еще есть государственная поддержка;

как получить психологическую поддержку военных;

ознакомиться с алгоритмом предоставления соцуслуг.

Что еще стоит знать

Напомним, украинский рынок труда за время войны изменился в сторону снижения в вопросе количества рабочей силы. В 2024 году поиск квалифицированных сотрудников остается ключевой проблемой, а потенциальные работники ожидают не слишком высоких заработных плат.

Также мы писали, что правительство утвердило дополнительное финансовое вознаграждение для военных в размере 70 тысяч гривен. Это не замена боевых 100 тысяч, а дополнительная плата за защиту Украины.