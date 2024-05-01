Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Профессия IT-специалиста — украинцам доступно бесплатное обучение arrow

Профессия IT-специалиста — украинцам доступно бесплатное обучение

1 мая 2024 12:52
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Обучение на ІТ-специалиста – где и кто может пройти бесплатный курс
Человек за компьютером. Фото: Pexels
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине ветеранам, мечтающим получить профессию специалиста сферы информационных технологий, доступно бесплатное обучение. Его предлагает Украинский католический университет в партнерстве с IT-компанией Eleks.

Об этом сообщается на портале Украинского католического университета.

Читайте также:

Что предполагает курс обучения на IT-специалиста

Речь идет о запуске бесплатного курса обучения для ветеранов "Возвращение из войны: первые шаги к IT". Соответствующее обучение будет проходить дистанционно в формате видеолекций, которые будут доступны 24/7. После каждого из таких занятий участников будет ждать тестирование.

"Этот уникальный курс помогает ветеранам сориентироваться в мире IT-специальностей. Курс знакомит с широким спектром возможностей построения карьеры в сфере IT, раскрывает особенности разных направлений и дает конкретные советы для дальнейших шагов в этой области. О преимуществах и "подводных камнях" каждой по специальностям расскажут опытные практикующие эксперты известной международной IT-компании Eleks", — говорится в сообщении.

Сам курс будет состоять из следующих лекций:

  • основы проектного менеджмента;
  • бизнес-анализ;
  • тестирование программного обеспечения

Также во время обучения ветеранам окажут менторскую поддержку, а после завершения — дадут сертификаты.

Как зарегистрироваться на бесплатное обучение

Каждый желающий ветеран может зарегистрироваться на прохождение соответствующего курса по ссылке.

 

обучение на программиста
Источник: УКУ

 

Также военные, ветераны и их семьи могут получить консультации в Центрах по предоставлению админуслуг по всей стране. Там можно узнать:

  • какие еще есть инструменты для удовлетворения важных потребностей;
  • какая еще есть государственная поддержка;
  • как получить психологическую поддержку военных;
  • ознакомиться с алгоритмом предоставления соцуслуг.

Что еще стоит знать

Напомним, украинский рынок труда за время войны изменился в сторону снижения в вопросе количества рабочей силы. В 2024 году поиск квалифицированных сотрудников остается ключевой проблемой, а потенциальные работники ожидают не слишком высоких заработных плат.

Также мы писали, что правительство утвердило дополнительное финансовое вознаграждение для военных в размере 70 тысяч гривен. Это не замена боевых 100 тысяч, а дополнительная плата за защиту Украины.

работа
учеба
ветераны
военные
IT
Программисты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

Розклад ефірів

Всі ефіри