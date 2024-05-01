Обучение на ІТ-специалиста – где и кто может пройти бесплатный курс

Профессия IT-специалиста — украинцам доступно бесплатное обучение
В Украине ветеранам, мечтающим получить профессию специалиста сферы информационных технологий, доступно бесплатное обучение. Его предлагает Украинский католический университет в партнерстве с IT-компанией Eleks.
Об этом сообщается на портале Украинского католического университета.
Что предполагает курс обучения на IT-специалиста
Речь идет о запуске бесплатного курса обучения для ветеранов "Возвращение из войны: первые шаги к IT". Соответствующее обучение будет проходить дистанционно в формате видеолекций, которые будут доступны 24/7. После каждого из таких занятий участников будет ждать тестирование.
"Этот уникальный курс помогает ветеранам сориентироваться в мире IT-специальностей. Курс знакомит с широким спектром возможностей построения карьеры в сфере IT, раскрывает особенности разных направлений и дает конкретные советы для дальнейших шагов в этой области. О преимуществах и "подводных камнях" каждой по специальностям расскажут опытные практикующие эксперты известной международной IT-компании Eleks", — говорится в сообщении.
Сам курс будет состоять из следующих лекций:
- основы проектного менеджмента;
- бизнес-анализ;
- тестирование программного обеспечения
Также во время обучения ветеранам окажут менторскую поддержку, а после завершения — дадут сертификаты.
Как зарегистрироваться на бесплатное обучение
Каждый желающий ветеран может зарегистрироваться на прохождение соответствующего курса по ссылке.
Также военные, ветераны и их семьи могут получить консультации в Центрах по предоставлению админуслуг по всей стране. Там можно узнать:
- какие еще есть инструменты для удовлетворения важных потребностей;
- какая еще есть государственная поддержка;
- как получить психологическую поддержку военных;
- ознакомиться с алгоритмом предоставления соцуслуг.
Что еще стоит знать
Напомним, украинский рынок труда за время войны изменился в сторону снижения в вопросе количества рабочей силы. В 2024 году поиск квалифицированных сотрудников остается ключевой проблемой, а потенциальные работники ожидают не слишком высоких заработных плат.
Также мы писали, что правительство утвердило дополнительное финансовое вознаграждение для военных в размере 70 тысяч гривен. Это не замена боевых 100 тысяч, а дополнительная плата за защиту Украины.
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