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Програма єОселя — скільки видали кредитів на житло і в яких регіонах

10 квітня 2024 10:49
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
єОселя набирає популярності — в яких регіонах видали найбільше кредитів на житло
Ключі від оселі. Фото: Freepik
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні за державною іпотечною програмою "єОселя" тисячі українців взяли кредитів на придбання житла. Найчастіше купують квартири на вторинному ринку.

Про це розповіли у Міністерстві економіки.

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Популярність програми єОселя

За словами заступниці міністра економіки Надії Бігун, з початку дії програми 8,82 тис. українців взяли кредити на придбання житла. Загальна сума становить 13,6 млрд грн. Близько 30% виданих кредитів припадає на житло на первинному ринку.

"Кредити на придбання житла взяли вже 8 817 родин на загальну суму 13,6 млрд грн. Майже 30% з виданих кредитів — на придбання житла так званого першого продажу — готового або в такого, що будується", — повідомила вона.

При цьому найбільше кредитів припадає:

  • 60% — на військовослужбовців та силовиків;
  • 11% — на педагогів та науковців;
  • 9% — на медиків.

Представникам цих професій надається право оформити кредит на купівлю квартири чи приватного будинку під 3%. Тоді як решта українців можуть взяти іпотеку під 7%. На сьогодні такі кредити оформили близько 1,8 тис. родин.

Зокрема, минулого тижня видали 212 кредитів на 334 млн грн, з-поміж них:

  • під 3% взяли 103 військовослужбовці та силовики, 20 педагогів, 14 медиків та десять науковців;
  • під 7% отримали — 50 громадян без власного житла, шість переселенців та дев'ять ветеранів.

Найбільше кредитів взяли на придбання житла:

  • на вторинному ринку — 168 кредитів;
  • у забудовника — 33.

Також 11 громадян оформили кредити на купівлю квартири в будинку, який ще будується.

Регіонально найбільше іпотечних кредитів взяли:

  • у Київській області — 59;
  • у Києві — 32;
  • у Львівській області — 18;
  • у Волинській, Полтавській, Івано-Франківській — по 11.

 

іпотека єОселя
Джерело: Мінекономіки

Що ще варто знати

Нагадаємо, Україні зростають середні ціни на квартири як на первинному, так і на вторинному ринку. У березні 2024 року зафіксоване підвищення вартості майже в усіх регіонах.

Також ми писали, що в Україні власники деякої нерухомості мають щороку сплачувати податки. Якщо цього не зробити, то чекає суд.

квартири
кредити
нерухомість
житло
єОселя

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