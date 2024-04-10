єОселя набирає популярності — в яких регіонах видали найбільше кредитів на житло

Ключі від оселі. Фото: Freepik

В Україні за державною іпотечною програмою "єОселя" тисячі українців взяли кредитів на придбання житла. Найчастіше купують квартири на вторинному ринку.

Про це розповіли у Міністерстві економіки.

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За словами заступниці міністра економіки Надії Бігун, з початку дії програми 8,82 тис. українців взяли кредити на придбання житла. Загальна сума становить 13,6 млрд грн. Близько 30% виданих кредитів припадає на житло на первинному ринку.

"Кредити на придбання житла взяли вже 8 817 родин на загальну суму 13,6 млрд грн. Майже 30% з виданих кредитів — на придбання житла так званого першого продажу — готового або в такого, що будується", — повідомила вона.

При цьому найбільше кредитів припадає:

60% — на військовослужбовців та силовиків;

11% — на педагогів та науковців;

9% — на медиків.

Представникам цих професій надається право оформити кредит на купівлю квартири чи приватного будинку під 3%. Тоді як решта українців можуть взяти іпотеку під 7%. На сьогодні такі кредити оформили близько 1,8 тис. родин.

Зокрема, минулого тижня видали 212 кредитів на 334 млн грн, з-поміж них:

під 3% взяли 103 військовослужбовці та силовики, 20 педагогів, 14 медиків та десять науковців;

під 7% отримали — 50 громадян без власного житла, шість переселенців та дев'ять ветеранів.

Найбільше кредитів взяли на придбання житла:

на вторинному ринку — 168 кредитів;

у забудовника — 33.

Також 11 громадян оформили кредити на купівлю квартири в будинку, який ще будується.

Регіонально найбільше іпотечних кредитів взяли:

у Київській області — 59;

у Києві — 32;

у Львівській області — 18;

у Волинській, Полтавській, Івано-Франківській — по 11.

Джерело: Мінекономіки

Що ще варто знати

Нагадаємо, Україні зростають середні ціни на квартири як на первинному, так і на вторинному ринку. У березні 2024 року зафіксоване підвищення вартості майже в усіх регіонах.

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