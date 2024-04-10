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Программа єОселя — сколько выдали кредитов на жилье и в каких регионах

10 апреля 2024 10:49
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
єОселя набирает популярности — в каких регионах выдали больше всего кредитов на жилье
Ключи от дома. Фото: Freepik
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине по государственной ипотечной программе "'єОселя" тысячи украинцев взяли кредиты на приобретение жилья. Чаще всего покупают квартиры на вторичном рынке.

Об этом рассказали в Министерстве экономики.

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По словам замминистра экономики Надежды Бигун, с начала действия программы 8,82 тыс. украинцев взяли кредиты на приобретение жилья. Общая сумма составляет 13,6 млрд грн. Около 30% выданных кредитов приходится на жилье на первичном рынке.

"Кредиты на приобретение жилья взяли уже 8 817 семей на общую сумму 13,6 млрд грн. Почти 30% из выданных кредитов — на приобретение жилья так называемой первой продажи — готовой или такой, что строится", — сообщила она.

При этом больше всего кредитов приходится:

  • 60% — на военнослужащих и силовиков;
  • 11% — на педагогов и ученых;
  • 9% — на медиков.

Представителям этих профессий предоставляется право оформить кредит на покупку квартиры или частного дома под 3%. В то время как остальные украинцы могут взять ипотеку под 7%. На сегодняшний день такие кредиты оформили около 1,8 тыс. семей.

В частности, на прошлой неделе выдали 212 кредитов на 334 млн грн, среди них:

  • под 3% взяли 103 военнослужащих и силовиков, 20 педагогов, 14 медиков и десять ученых;
  • под 7% получили 50 граждан без собственного жилья, шесть переселенцев и девять ветеранов.

Больше всего кредитов взяли на приобретение жилья:

  • на вторичном рынке — 168 кредитов;
  • у застройщика — 33.

Также 11 граждан оформили кредиты на покупку квартиры в строящемся доме.

Регионально больше всего ипотечных кредитов взяли:

  • в Киевской области — 59;
  • в Киеве — 32;
  • во Львовской области — 18;
  • в Волынской, Полтавской, Ивано-Франковской — по 11.

 

ипотека естьОбитель
Источник: Минэкономики

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине растут средние цены на квартиры как на первичном, так и на вторичном рынке. В марте 2024 года зафиксировано повышение стоимости почти во всех регионах.

Также мы писали, что в Украине владельцы некоторой недвижимости должны ежегодно платить налоги. Если этого не сделать, то ждет суд.

квартиры
кредиты
недвижимость
жилье
єОселя

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