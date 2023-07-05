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Программа "єОселя" стала доступнее: какие теперь условия

5 июля 2023 11:54
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Квартиры в кредит — льготная программа єОселя стала доступнее
Молодые люди выбирают жилье. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Государственная программа льготного кредитования жилья "єОселя" станет доступнее. Если раньше она распространялась только на определенные категории населения, то вскоре ею смогут воспользоваться все украинцы.

Об этом рассказали в украинском правительстве.

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Какие теперь условия программы "єОселя"

С 1 августа все желающие смогут подавать заявки для оформления жилья в кредит по программе "єОселя" под 7% годовых. Как и раньше, программа доступна под 3% годовых для военных и представителей силового блока, медицинских работников, учителей и ученых.

Это предусмотрено правительственным постановлением №856.

Подавать заявки в "Дія" можно:

  • ветеранам войны и членам их семей; участникам боевых действий, лицам с инвалидностью из-за войны войны, семьям погибших/умерших ветеранов войны, семьям погибших/умерших военных;
  • внутренне перемещенным лицам;
  • гражданам, не имеющим собственной недвижимости или в собственности меньше, чем 52,5 кв. метра для семьи с одного человека (одинокое лицо) и плюс 21 кв. м на каждого члена дополнительно.

Для украинцев предусмотрены следующие условия:

  • годовая ставка в гривне — 7%;
  • размер первого взноса — от 20%;
  • срок кредитования — не более 20 лет;
  • купить квартиру можно в строящемся доме или не более трех лет на момент заключения договора.

Программу "єОселя" запустили осенью прошлого года. С тех пор военным, правоохранителям, учителям и медикам выдали ипотеку под 3% более чем на 2,3 млрд грн.

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Ранее мы писали, что на полноценную реализацию государственной программы "єОселя", которая стартовала осенью прошлого года, не хватает финансирования. Сейчас объема средств достаточно на покрытие 3% обращений украинцев.

Напомним, в ряде стран Европейского Союза (ЕС) на рынке недвижимости есть достаточно выгодные предложения для тех, кто мечтает приобрести жилье. Некоторые квартиры соответствуют стоимости в столице Украины.

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