Квартиры в кредит — льготная программа єОселя стала доступнее

Программа "єОселя" стала доступнее: какие теперь условия
Государственная программа льготного кредитования жилья "єОселя" станет доступнее. Если раньше она распространялась только на определенные категории населения, то вскоре ею смогут воспользоваться все украинцы.
Об этом рассказали в украинском правительстве.
Какие теперь условия программы "єОселя"
С 1 августа все желающие смогут подавать заявки для оформления жилья в кредит по программе "єОселя" под 7% годовых. Как и раньше, программа доступна под 3% годовых для военных и представителей силового блока, медицинских работников, учителей и ученых.
Это предусмотрено правительственным постановлением №856.
Подавать заявки в "Дія" можно:
- ветеранам войны и членам их семей; участникам боевых действий, лицам с инвалидностью из-за войны войны, семьям погибших/умерших ветеранов войны, семьям погибших/умерших военных;
- внутренне перемещенным лицам;
- гражданам, не имеющим собственной недвижимости или в собственности меньше, чем 52,5 кв. метра для семьи с одного человека (одинокое лицо) и плюс 21 кв. м на каждого члена дополнительно.
Для украинцев предусмотрены следующие условия:
- годовая ставка в гривне — 7%;
- размер первого взноса — от 20%;
- срок кредитования — не более 20 лет;
- купить квартиру можно в строящемся доме или не более трех лет на момент заключения договора.
Программу "єОселя" запустили осенью прошлого года. С тех пор военным, правоохранителям, учителям и медикам выдали ипотеку под 3% более чем на 2,3 млрд грн.
Больше о недвижимости
Ранее мы писали, что на полноценную реализацию государственной программы "єОселя", которая стартовала осенью прошлого года, не хватает финансирования. Сейчас объема средств достаточно на покрытие 3% обращений украинцев.
Напомним, в ряде стран Европейского Союза (ЕС) на рынке недвижимости есть достаточно выгодные предложения для тех, кто мечтает приобрести жилье. Некоторые квартиры соответствуют стоимости в столице Украины.