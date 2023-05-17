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Программа "єВідновлення": какой спрос и хватит ли средств

17 мая 2023 14:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Программа єВідновлення — какой спрос и хватит ли средств
Разрушенная украинская многоэтажка. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинцы, жилье которых пострадало на фоне войны, подали около 10,4 тыс. заявлений на ремонт за счет государства. Речь идет о программе "єВідновлення", которую запустили неделю назад.

Об этом сообщает пресс-центр Кабинета министров Украины (КМУ).

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Какие заявки подают на восстановление жилья

Как отмечают в правительстве, около 56% заявлений украинцы подали на ремонт квартир, 43% — на восстановление жилья частного сектора, около 1% — другой жилой недвижимости.

Теперь комиссии, созданные при местных властях, будут заниматься обработкой заявлений, специалисты начнут обследовать жилье на предмет уровня повреждения и оценки необходимого финансирования на ремонт. Сейчас таких комиссий насчитывается 108.

Хватит ли средств на компенсации

В правительстве заявили о выделении на госпрограмму "єВідновлення" из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии 4,4 млрд гривен. Максимальная сумма помощи — 200 тыс. грн.

Ранее украинцам рассказали о проблемах, которые могут возникать при подаче заявки на выплату компенсации в рамках государственной программы по восстановлению. Многие не могут этого сделать, поскольку приложение госуслуг "Дія" не отражает их жилье.

Проблему можно решить несколькими способами: дистанционно и офлайн. В частности, для этого нужно обратиться к местному государственному регистратору, который внесет данные в Реестр, если их там нет.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы с 22 мая начнут получать деньги на восстановление жилья, которое было не полностью разрушено, а повреждено. Но поскольку программа несовершенна, эксперты советуют украинцам собирать доказательства самостоятельно, чтобы показать их государственной комиссии.

Также мы писали, что правительство приняло ряд решений, которые позволят выделить дополнительные средства для государственной программы доступного кредитования "єОселя". На льготные кредиты под 3% годовых фиксируют высокий спрос.

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