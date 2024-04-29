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Программу "Власна справа" обновили — размер грантов вырос вдвое

29 апреля 2024 10:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Помощь бизнесу – размер грантов по программе Власна справа вырос до 500 тыс. грн
Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Украинское правительство модернизировало грантовую программу "Власна справа". В частности, максимальный размер помощи бизнесу увеличили до 500 тыс. гривен.

Об этом рассказал глава Финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

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Результаты программы "Власна справа"

Глава комитета напомнил, что программа "Власна справа" является ключевым компонентом государственного проекта "еРабота". Это была одна из первых инициатив "Плана восстановления Украины", запущенных в июле 2022 года.

В ее рамках граждане могут получить средства на безвозвратной основе на старт или развитие бизнеса при условии гарантированного появления хотя бы одного-двух рабочих мест.

Соответствующая программа за время своего существования стала довольно популярной как среди работающих предпринимателей, так и тех, кто не имеет такого статуса, однако хочет запустить бизнес.

За это время гранты получили более 15,6 тыс. заявителей в сумме 3,7 млрд гривен.

Что изменилось в грантовой программе

По словам народного депутата, государство постоянно обновляет условия программы, делая более доступной и актуальной.

"На этой неделе "Власна справа" была в очередной раз модернизирована", — сообщил он.

В частности, среди главных изменений — повышение максимальной суммы гранта. Раньше можно было получить не больше 250 тысяч гривен, а сейчас — вдвое больше. Однако такой возможностью смогут воспользоваться жители только одного региона.

В целом произошли следующие изменения:

  • предприниматели/будущие предприниматели, которые осуществляют или намерены осуществлять деятельность в Харьковской области, получат максимальный размер гранта в сумме 500 тыс. гривен;
  • решение о предоставлении гранта будет возможно при условии подтверждения претендентом Госцентру занятости информации об уплате налогов и ЕСВ, если таких данных в информсистемах нет;
  • целевое назначение гранта разрешат изменять, подав соответствующее заявление в центр занятости или через кабинет получателя на сайте "Дія";
  • быть претендентами на "ветеранские" гранты смогут граждане из состава добровольческих формирований.

Гетманцев отметил, что сейчас продолжается очередная волна регистрации на государственную поддержку на создание или развитие бизнеса. Заявки можно подавать по ссылке.

 

гранти, грошова допомога на бізнес
Источник: Дия

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в 2024 году на украинских предприятиях ожидается рост зарплат на фоне сокращения количества работников. Свои планы обнародовали руководители компаний.

Также мы писали, что украинским женщинам дадут шанс получить 1 миллион долларов. Средства выделят для реализации грантовой программы "Створюй!".

Даниил Гетманцев
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