Исторический максимум биткоина, актуальный курс биткоина

Прорыв биткоина — когда ждать исторического взлета
Биткоин может повторить свой исторический максимум. Ценового пика эта криптовалюта достигла в марте 2024 года, когда монета BTC стоила около 74 тысячи долларов США.
Об этом в четверг, 16 мая, сообщили аналитики сингапурской трейдинговой компании QCP Capital.
Все звезды сошлись для роста ВТС
Эксперты криптовалютного рынка не говорят, когда именно биткоин достигнет исторического максимума. Но объясняют, почему это может произойти.
"Индекс потребительских цен в США спровоцировал выход за пределы диапазона рисковых активов. С тех пор BTC вернулся выше 66 тысяч", — говорится в сообщении QCP Broadcast.
В то же время, продолжает расти институциональный спрос на BTC. Поскольку два гигантских инвестиционных фонда Millennium и Schonfeld инвестируют примерно 3% и 2% своих AUM в спотовый ETF BTC.
"Похоже, звезды сошлись для прорыва биткоина. Сочетание факторов, включая рост внедрения криптовалют среди государств и институциональных инвесторов, снижение инфляции и предстоящие выборы в США. Это восстановление бычьего рынка?" — намекают аналитики.
Напомним, по прогнозу американского миллиардера Майка Новограца, биткоин не упадет ниже 50 тысяч долларов за монету. А к концу июня этого года достигнет отметки в 75 тысяч долларов США.
Ранее в системе "Prozorro.Продажи" впервые продали криптовалюту. Десятую часть биткоина купил украинец Роман Зварыч за 300 тысяч гривен.
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