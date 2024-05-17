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Прорыв биткоина — когда ждать исторического взлета

17 мая 2024 04:05
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Исторический максимум биткоина, актуальный курс биткоина
Монеты BTC. Фото иллюстративное: Freepik
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Биткоин может повторить свой исторический максимум. Ценового пика эта криптовалюта достигла в марте 2024 года, когда монета BTC стоила около 74 тысячи долларов США.

Об этом в четверг, 16 мая, сообщили аналитики сингапурской трейдинговой компании QCP Capital.

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Эксперты криптовалютного рынка не говорят, когда именно биткоин достигнет исторического максимума. Но объясняют, почему это может произойти.

"Индекс потребительских цен в США спровоцировал выход за пределы диапазона рисковых активов. С тех пор BTC вернулся выше 66 тысяч", — говорится в сообщении QCP Broadcast.

В то же время, продолжает расти институциональный спрос на BTC. Поскольку два гигантских инвестиционных фонда Millennium и Schonfeld инвестируют примерно 3% и 2% своих AUM в спотовый ETF BTC.

"Похоже, звезды сошлись для прорыва биткоина. Сочетание факторов, включая рост внедрения криптовалют среди государств и институциональных инвесторов, снижение инфляции и предстоящие выборы в США. Это восстановление бычьего рынка?" — намекают аналитики.

Напомним, по прогнозу американского миллиардера Майка Новограца, биткоин не упадет ниже 50 тысяч долларов за монету. А к концу июня этого года достигнет отметки в 75 тысяч долларов США.

Ранее в системе "Prozorro.Продажи" впервые продали криптовалюту. Десятую часть биткоина купил украинец Роман Зварыч за 300 тысяч гривен.

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криптообменники
биткоин

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