Исторический максимум биткоина, актуальный курс биткоина

Монеты BTC. Фото иллюстративное: Freepik

Биткоин может повторить свой исторический максимум. Ценового пика эта криптовалюта достигла в марте 2024 года, когда монета BTC стоила около 74 тысячи долларов США.

Об этом в четверг, 16 мая, сообщили аналитики сингапурской трейдинговой компании QCP Capital.

Читайте также:

Все звезды сошлись для роста ВТС

Эксперты криптовалютного рынка не говорят, когда именно биткоин достигнет исторического максимума. Но объясняют, почему это может произойти.

"Индекс потребительских цен в США спровоцировал выход за пределы диапазона рисковых активов. С тех пор BTC вернулся выше 66 тысяч", — говорится в сообщении QCP Broadcast.

В то же время, продолжает расти институциональный спрос на BTC. Поскольку два гигантских инвестиционных фонда Millennium и Schonfeld инвестируют примерно 3% и 2% своих AUM в спотовый ETF BTC.

"Похоже, звезды сошлись для прорыва биткоина. Сочетание факторов, включая рост внедрения криптовалют среди государств и институциональных инвесторов, снижение инфляции и предстоящие выборы в США. Это восстановление бычьего рынка?" — намекают аналитики.

Напомним, по прогнозу американского миллиардера Майка Новограца, биткоин не упадет ниже 50 тысяч долларов за монету. А к концу июня этого года достигнет отметки в 75 тысяч долларов США.

Ранее в системе "Prozorro.Продажи" впервые продали криптовалюту. Десятую часть биткоина купил украинец Роман Зварыч за 300 тысяч гривен.