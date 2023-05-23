Raiffeisen Bank разграничит бизнес в России

Демонтаж вывески Raiffeisen Bank на здании в Москве. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Австрийской группе Raiffeisen Bank International не удалось найти покупателей на свое финучреждение в России. В связи с этим она начала готовить ее разграничение.

Об этом информирует агентство Reuters, ссылаясь на источники.

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Отделение Райффайзенбанка

По информации неназванного собеседника агентства, в случае если решение о разграничении и обособлении российского Райффайзенбанка будет принято, то акционеры RBI получат дополнительный пакет акций: один будет для RBI без доли России, второй пакет для росбизнеса.

В банке выражают надежду, что такое решение снимет репутационное давление с Raiffeisen Bank International, однако агентство отмечает, что это может стать только видимостью обособления. В таком случае останется открытым вопрос, действительно ли он не зависит от RBI.

Если специалисты Европейского центрального банка заметят существенные совпадения в персонале или финансировании, Райффайзенбанк в дальнейшем будут рассматривать как часть группы RBI.

Собеседник отметил, что Соединенные Штаты не до конца поддерживают вариант разграничения. В Вашингтоне считают, что новая организация будет в дальнейшем контролировать отмывание денег.

Планы Raiffeisen о выходе с рынка РФ

В феврале 2023 года Raiffeisen Bank сообщил, что прорабатывает стратегические варианты для бизнеса, в том числе возможный выход из РФ из-за вторжения в Украину.

В Управлении по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов Соединенных Штатов заинтересовались работой банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI) по ее бизнесу в России. Специалисты ведомства приступили к проверке.

Также СМИ опубликовали сообщения, что российские дочерние банки иностранных финучреждений, включая Raiffeisen Bank International (Вена), Citibank (Нью-Йорк), Credit Europe Bank (Амстердам) и OTP Bank (Будапешт), совместно с российскими банками предоставляют кредитные каникулы россиянам воюют в Украине. НБУ отметил недопустимость сотрудничества международных банков с Россией и Беларусью.

В Raiffeisen ответили, что строго соблюдают все требования действующего законодательства Австрии и Европейского Союза, признающие территориальную, политическую и экономическую целостность Украины.

Ранее мы писали, что Raiffeisen Bank International попал в список международных спонсоров войны, поскольку продолжает работать в России. В украинской "дочке" банка объяснили, повлияет ли это на ее работу.