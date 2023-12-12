Цена за электричество может быть меньше на 50% — кто платит дешевле

Счета за электричество могут быть меньше на 50% — объяснение энергетиков
Украинцы могут существенно сэкономить на электроэнергии в зимнее время. Для этого нужно подключить экономный тариф.
Об этом сообщили эксперты энергетической сферы, пишет GSMinfo.
Как подключить экономный тариф
Для того, чтобы платить меньше, потребители должны установить двухзонный или трехзонный счетчик. Каждый из устройств по-своему выгоден. В частности, трехзонный предусматривает следующие тарифы:
- коэффициент 0,4 с 23.00 вечера до 7.00 утра;
- утренний пик с 8.00 до 11.00 — коэффициент 1,5;
- вечерний пик с 8.00 до 10.00 — коэффициент 1,5;
- полупики с 07:00 до 08:00, с 11:00 до 20:00; с 22:00 до 23:00 — коэффициент 1.
То есть, за пять пиковых часов необходимо заплатить не 2,64 грн за кВт, а 3,96 грн. Этот вариант подходит для пенсионеров или работающих из дома, кто может подстроить график использования мощных приборов под стоимость электроэнергии.
Поэтому большинство выбирают двухзонные счетчики. Они имеют дневной и ночной тариф:
- с 23.00 до 7.00 утра электроэнергия обойдется в 1,32 грн за кВт;
- с 7.00 утра до 23.00 тариф обычный, то есть 2,64 грн за кВт.
Так можно значительно сэкономить, сосредоточив работу большинства устройств на ночной период. Так сумма в платежках будет меньше на треть.
В ночное время эксперты рекомендуют использовать обогреватели, котлы, бойлеры, стиральные машины, посудомойки, мультиварки. Некоторая техника имеет функцию отложенного старта, поэтому можно запустить мультиварку поближе к 5.00 утра и в 7.00 иметь готовый завтрак.
Установка двухзонного счетчика платная. Средняя цена — около 3,5 тысячи грн. Стоимость можно узнать в обслуживающей компании, однако через несколько месяцев такие инвестиции себя окупят.
"Независимо от объемов потребления электроэнергии, если установить двухзонный счетчик, экономия будет, вопрос только в ее размере. Если потребление электроэнергии составляет в месяц до 200 кВт-ч, то экономия не будет такой ощутимой, как если бы потребление составляло, например, больше 700 кВт-ч и выше, но все равно затраты на плату за потребленную электроэнергию будут уменьшаться", — поясняли ранее в компании ДТЭК.
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