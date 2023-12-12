Цена за электричество может быть меньше на 50% — кто платит дешевле

Прибор учета. Фото: Ukrenergo

Украинцы могут существенно сэкономить на электроэнергии в зимнее время. Для этого нужно подключить экономный тариф.

Об этом сообщили эксперты энергетической сферы, пишет GSMinfo.

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Как подключить экономный тариф

Для того, чтобы платить меньше, потребители должны установить двухзонный или трехзонный счетчик. Каждый из устройств по-своему выгоден. В частности, трехзонный предусматривает следующие тарифы:

коэффициент 0,4 с 23.00 вечера до 7.00 утра;

утренний пик с 8.00 до 11.00 — коэффициент 1,5;

вечерний пик с 8.00 до 10.00 — коэффициент 1,5;

полупики с 07:00 до 08:00, с 11:00 до 20:00; с 22:00 до 23:00 — коэффициент 1.

То есть, за пять пиковых часов необходимо заплатить не 2,64 грн за кВт, а 3,96 грн. Этот вариант подходит для пенсионеров или работающих из дома, кто может подстроить график использования мощных приборов под стоимость электроэнергии.

Поэтому большинство выбирают двухзонные счетчики. Они имеют дневной и ночной тариф:

с 23.00 до 7.00 утра электроэнергия обойдется в 1,32 грн за кВт;

с 7.00 утра до 23.00 тариф обычный, то есть 2,64 грн за кВт.

Так можно значительно сэкономить, сосредоточив работу большинства устройств на ночной период. Так сумма в платежках будет меньше на треть.

В ночное время эксперты рекомендуют использовать обогреватели, котлы, бойлеры, стиральные машины, посудомойки, мультиварки. Некоторая техника имеет функцию отложенного старта, поэтому можно запустить мультиварку поближе к 5.00 утра и в 7.00 иметь готовый завтрак.

Установка двухзонного счетчика платная. Средняя цена — около 3,5 тысячи грн. Стоимость можно узнать в обслуживающей компании, однако через несколько месяцев такие инвестиции себя окупят.

"Независимо от объемов потребления электроэнергии, если установить двухзонный счетчик, экономия будет, вопрос только в ее размере. Если потребление электроэнергии составляет в месяц до 200 кВт-ч, то экономия не будет такой ощутимой, как если бы потребление составляло, например, больше 700 кВт-ч и выше, но все равно затраты на плату за потребленную электроэнергию будут уменьшаться", — поясняли ранее в компании ДТЭК.

Что еще стоит знать

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине могут выделить из единого платежа за "голубое топливо" "третью квитанцию" за природный газ. Речь идет об оплате за содержание внутридомовых сетей.

Также мы писали, что на украинском рынке электроэнергии — очередные изменения. Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) обновила предельные цены.