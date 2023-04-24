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Рахунки за газ: у Нафтогазі зробили важливе попередження

24 квітня 2023 08:37
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Комунальні рахунки за газ — у Нафтогазі зробили важливе попередження
Комунальні платіжки за газ. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" повідомили про те, що споживачі можуть передавати інформацію про розподіл та споживання газу за спрощеною процедурою. Налагоджено повну взаємодію кол-центрів Нафтогазу та Газмережі.

Про це повідомили у пресцентрі компанії.

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У Нафтогазі зазначили, що з квітня 2023 року компанія почала співпрацювати з кол-центрами "Газмережі". Тепер клієнти всю необхідну інформацію можуть передавати якісніше, як заявлено.

Послугу впровадили на базі сервісу my.gas.ua.

У компанії наголошують, що тепер не буде жодної плутанини в контактах. Один дзвінок дозволить отримати кваліфіковану консультацію та відповіді щодо споживання й розподілу газу.

За вказаними номерами телефонів можуть звертатися клієнти АТ "Кіровоградгаз", АТ "Дніпрогаз", АТ "Харківгаз", АТ "Харківміськгаз", АТ "Криворіжгаз":

  • 066-300-2-888 (Vodafone);
  • 098-300-2-888 (Kyivstar);
  • 093-300-2-888 (Lifecell);
  • 057-708-01-87 (Укртелеком);
  • 056-747-36-35 (Укртелеком).

Дзвінки приймають з 09:00 до 19:00 у робочі дні та вихідні, якщо припадають на 1-5 число місяця.

Більше про платіжки

Нагадаємо, українські споживачі природного газу під час війни наростили рекордні борги. У зв'язку з цим державна компанія "Нафтогаз України" вирішила звернутися до послуг колекторів.

Раніше компанія об'єднала всі паперові квитанції за споживання та розподілення газу в одному файлі. Вже у квітні клієнти отримали оновлені платіжки за березень.

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