Комунальні рахунки за газ — у Нафтогазі зробили важливе попередження

Рахунки за газ: у Нафтогазі зробили важливе попередження
У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" повідомили про те, що споживачі можуть передавати інформацію про розподіл та споживання газу за спрощеною процедурою. Налагоджено повну взаємодію кол-центрів Нафтогазу та Газмережі.
Про це повідомили у пресцентрі компанії.
Нафтогаз і Газмережі оптимізують роботу
У Нафтогазі зазначили, що з квітня 2023 року компанія почала співпрацювати з кол-центрами "Газмережі". Тепер клієнти всю необхідну інформацію можуть передавати якісніше, як заявлено.
Послугу впровадили на базі сервісу my.gas.ua.
У компанії наголошують, що тепер не буде жодної плутанини в контактах. Один дзвінок дозволить отримати кваліфіковану консультацію та відповіді щодо споживання й розподілу газу.
За вказаними номерами телефонів можуть звертатися клієнти АТ "Кіровоградгаз", АТ "Дніпрогаз", АТ "Харківгаз", АТ "Харківміськгаз", АТ "Криворіжгаз":
- 066-300-2-888 (Vodafone);
- 098-300-2-888 (Kyivstar);
- 093-300-2-888 (Lifecell);
- 057-708-01-87 (Укртелеком);
- 056-747-36-35 (Укртелеком).
Дзвінки приймають з 09:00 до 19:00 у робочі дні та вихідні, якщо припадають на 1-5 число місяця.
Більше про платіжки
Нагадаємо, українські споживачі природного газу під час війни наростили рекордні борги. У зв'язку з цим державна компанія "Нафтогаз України" вирішила звернутися до послуг колекторів.
Раніше компанія об'єднала всі паперові квитанції за споживання та розподілення газу в одному файлі. Вже у квітні клієнти отримали оновлені платіжки за березень.