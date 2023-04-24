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Счета за газ: в Нафтогазе сделали важное предупреждение

24 апреля 2023 08:37
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Коммунальные счета за газ — в Нафтогазе сделали важное предупреждение
Коммунальные платежи за газ. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" сообщили о том, что потребители могут передавать информацию о распределении и потреблении газа по упрощенной процедуре. Налажено полное взаимодействие колл-центров Нафтогаза и Газсети.

Об этом сообщили в пресс-центре компании.

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В Нафтогазе отметили, что с апреля 2023 года компания начала сотрудничать с колл-центрами "Газсети". Теперь клиенты всю необходимую информацию могут передавать более качественно, как заявлено.

Услугу ввели на базе сервиса my.gas.ua.

В компании отмечают, что теперь не будет никакой путаницы в контактах. Один звонок позволит получить квалифицированную консультацию и ответы на потребление и распределение газа.

По указанным номерам телефонов могут обращаться клиенты АО "Кировоградгаз", АО "Днепрогаз", АО "Харьковгаз", АО "Харьковгоргаз", АО "Криворожгаз":

  • 066-300-2-888 (Vodafone);
  • 098-300-2-888 (Kyivstar);
  • 093-300-2-888 (Lifecell);
  • 057-708-01-87 (Укртелеком);
  • 056-747-36-35 (Укртелеком).

Звонки принимают с 09:00 до 19:00 в рабочие и выходные дни, если приходятся на 1-5 число месяца.

Больше о платежках

Напомним, украинские потребители природного газа во время войны увеличили рекордные долги. В связи с этим государственная компания "Нафтогаз Украины" решила обратиться к услугам коллекторов.

Ранее компания объединила все бумажные квитанции за потребление и распределение газа в одном файле. Уже в апреле клиенты получили обновленные платежи за март.

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