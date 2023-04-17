Платіжки з газ у новому форматі — у Нафтогазі України розповіли, чи зміняться ціни

Працівник компанії "Нафтогаз України". Фото: УНІАН

Українцям пояснили, чи зміниться ціна за доставку природного газу та як обслуговуватимуть розподільчі мережі після переведення комунальних платіжок на новий формат. Йдеться про об’єднання всіх паперових квитанцій за споживання і розподіл газу ГК "Нафтогаз України" та ТОВ "Газорозподільні мережі України".

Про це йдеться на сторінці ГК "Нафтогаз України" у Facebook.

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Об'єднання платіжок

Із запитанням про те, чи очікуються зміни після об'єднання комунальних квитанцій, звернулася одна із клієнток "Нафтогаз України".

"А хто тепер буде обслуговувати розподільчі мережі? Облгази вже все? Чи оператор газорозподільних мереж просто відійшов до Нафтогазу? Чи мережі вже не потрібно обслуговувати? І ще. Ціна в сумі газ плюс доставка від Нафтогазу залишиться такою ж, яка була до цього щасливого моменту?", — йдеться у запитанні користувачки.

Представники газопостачальної компанії "Нафтогаз України" зазначили, що змінилися тільки паперові рахунки, решта — без змін.

Обслуговуванням газових систем та приладів займатимуться облгази (оператори ГРМ). Це стосується клієнтів ГК "Нафтогаз України", а також Кропивницької філії "Газмережі, АТ "Дніпрогаз", АТ "Харківгаз", АТ "Харківміськгаз", АТ "Криворіжгаз" і АТ "Донецькоблгаз".

Попри скорочення витрати на друк та доставку паперових платіжок для компанії, ціна для споживачів залишиться незмінною.

"З приводу ціни за постачання газу, ціна наразі становить 7,96 грн. за куб.м. Ви можете стежити за оновленнями ціни на нашому сайті", — зазначили у "Нафтогазі України".

Нагадаємо, на веб-порталі Пенсійного фонду України (ПФУ) можуть почати публікувати актуальні відомості щодо кожного побутового споживача. Завдяки цьому спроститься процедура оформлення житлових субсидій для українців.

Раніше повідомлялося, що українці, які сплачують за житлово-комунальні послуги онлайн, можуть дещо заощадити. Йдеться про стягнення розміру комісії, яка різниться залежно від обраної платформи чи сервісу.