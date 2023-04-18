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Сплата рахунків за "блакитне паливо": що потрібно знати клієнтам Нафтогазу

18 квітня 2023 07:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Сплати рахунків за газ — що потрібно знати клієнтам Нафтогазу
Комунальні платіжки за газ. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" вже сформували нові комунальні платіжки за спожите "блакитне паливо" за попередній місяць. Їх отримають українці у новому форматі.

Про це повідомляє пресслужба ГК "Нафтогаз України".

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Що зміниться

Як зазначили у компанії, рахунки вже доступні для перегляду та оплати в особистих кабінетах.

Йдеться про об’єднання всіх паперових квитанцій за споживання і розподіл газу ГК "Нафтогаз України" та ТОВ "Газорозподільні мережі України".

Також цього тижня компанія почне розсилати паперові платіжки.

Є декілька способів отримати квитанції онлайн:

  • через особистий кабінет my.gas.ua;
  • у чатботах популярних соцмереж GASUA у Viber, Telegram і NaftogazGasSupply у Facebook Messenger,
  • через електронну скриньку;
  • у терміналах самообслуговування,
  • через Укрпошту. Паперові квитанції надішлють після 20 квітня.

Офлайн:

  • через платіжні термінали самообслуговування;
  • у будь-якому відділенні банку;
  • через відділення Укрпошти або Нової пошти.

Як зазначили у компанії, з 1 травня минулого року до реєстру клієнтів ГК "Нафтогаз України" були включені 8,8 млн українських домогосподарств. Клієнти компанії продовжують отримувати послуги за однією з найвигідніших цін на ринку — 7,96 грн/кубометр (з ПДВ, без вартості транспортування).

Водночас, попри скорочення витрати на друк та доставку паперових платіжок для компанії, ціна для споживачів залишиться незмінною.

"З приводу ціни за постачання газу, ціна наразі становить 7,96 грн. за куб.м. Ви можете стежити за оновленнями ціни на нашому сайті", — зазначили у "Нафтогазі України".

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні після завершення опалювального сезону 2022-2023 влада має намір порушити мораторій на підвищення житлово-комунальних тарифів, встановлений на час війни. Має подорожчати електроенергія, природний газ та вода.

Раніше повідомлялося, що українці, які сплачують за житлово-комунальні послуги онлайн, можуть дещо заощадити. Йдеться про стягнення розміру комісії, яка різниться залежно від обраної платформи чи сервісу.

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