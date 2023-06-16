Рахунки за газ: українцям розповіли про зручний варіант оплати
Українці можуть проводити розрахунок за спожитий природний газ, не виходячи з дому. Оперативний та зручний механізм доступний на my.gas.ua.
Про це повідомили у газопостачальній компанії "Нафтогаз України" у Facebook.
Оплата рахунків за газ
Як зазначають у компанії, громадяни можуть швидко отримати рахунки та одразу за них розрахуватися в особистому кабінеті. Щоб оплатити послугу з надання "блакитного палива", необхідно створити особистий кабінет. Це можливо наступним чином:
- зайти на сторінку gas.ua;
- у правому верхньому кутку обрати "Особистий кабінет";
- натиснути пункт "Зареєструватися";
- ввести номер особового рахунку (дев'ятизначне число у платіжці) та написати перші три літери прізвища;
- обрати спосіб реєстрації: Google, Facebook, електронна пошта чи номер телефону;
- створити пароль із мінімум восьми символів (повинен складатися з великих та малих латинських літер, а також цифр);
- пройти верифікацію за номером мобільного телефону.
Також у my.gas.ua можна перевірити історію оплат і споживання ресурсу. Доступна така інформація:
- акти звірок;
- довідки про стан рахунку;
- довідки про пільги та житлові субсидії.
Нагадаємо, розрахуватися за газ стало ще простіше — це можна зробити у терміналах самообслуговування Ощадбанку.
Раніше у ГК "Нафтогаз України" опублікували відомості про розподіл природного газу. Там пояснили, чому українці можуть отримувати "неправильні" платіжки.