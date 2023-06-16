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Рахунки за газ: українцям розповіли про зручний варіант оплати

16 червня 2023 09:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Рахунки за газ — українцям розповіли про зручний варіант оплати
Банківська картка в руках. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українці можуть проводити розрахунок за спожитий природний газ, не виходячи з дому. Оперативний та зручний механізм доступний на my.gas.ua.

Про це повідомили у газопостачальній компанії "Нафтогаз України" у Facebook.

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Оплата рахунків за газ

Як зазначають у компанії, громадяни можуть швидко отримати рахунки та одразу за них розрахуватися в особистому кабінеті.  Щоб оплатити послугу з надання "блакитного палива", необхідно створити особистий кабінет. Це можливо наступним чином:

  • зайти на сторінку gas.ua;
  • у правому верхньому кутку обрати "Особистий кабінет";
  • натиснути пункт "Зареєструватися";
  • ввести номер особового рахунку (дев'ятизначне число у платіжці) та написати перші три літери прізвища;
  • обрати спосіб реєстрації: Google, Facebook, електронна пошта чи номер телефону;
  • створити пароль із мінімум восьми символів (повинен складатися з великих та малих латинських літер, а також цифр);
  • пройти верифікацію за номером мобільного телефону.

Також у my.gas.ua можна перевірити історію оплат і споживання ресурсу. Доступна така інформація:

  • акти звірок;
  • довідки про стан рахунку;
  • довідки про пільги та житлові субсидії.

Нагадаємо, розрахуватися за газ стало ще простіше — це можна зробити  у терміналах самообслуговування Ощадбанку.

Раніше у ГК "Нафтогаз України" опублікували відомості про розподіл природного газу. Там пояснили, чому українці можуть отримувати "неправильні" платіжки.

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