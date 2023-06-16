Рахунки за газ — українцям розповіли про зручний варіант оплати

Банківська картка в руках. Фото: Unplush

Українці можуть проводити розрахунок за спожитий природний газ, не виходячи з дому. Оперативний та зручний механізм доступний на my.gas.ua.

Про це повідомили у газопостачальній компанії "Нафтогаз України" у Facebook.

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Оплата рахунків за газ

Як зазначають у компанії, громадяни можуть швидко отримати рахунки та одразу за них розрахуватися в особистому кабінеті. Щоб оплатити послугу з надання "блакитного палива", необхідно створити особистий кабінет. Це можливо наступним чином:

зайти на сторінку gas.ua;

у правому верхньому кутку обрати "Особистий кабінет";

натиснути пункт "Зареєструватися";

ввести номер особового рахунку (дев'ятизначне число у платіжці) та написати перші три літери прізвища;

обрати спосіб реєстрації: Google, Facebook, електронна пошта чи номер телефону;

створити пароль із мінімум восьми символів (повинен складатися з великих та малих латинських літер, а також цифр);

пройти верифікацію за номером мобільного телефону.

Також у my.gas.ua можна перевірити історію оплат і споживання ресурсу. Доступна така інформація:

акти звірок;

довідки про стан рахунку;

довідки про пільги та житлові субсидії.

Нагадаємо, розрахуватися за газ стало ще простіше — це можна зробити у терміналах самообслуговування Ощадбанку.

Раніше у ГК "Нафтогаз України" опублікували відомості про розподіл природного газу. Там пояснили, чому українці можуть отримувати "неправильні" платіжки.