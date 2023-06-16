Счета за газ — украинцам рассказали об удобном варианте оплаты

Банковская карта в руках. Фото: Unplush

Украинцы могут производить расчет за потребленный природный газ, не выходя из дома. Оперативный и удобный механизм доступен на сайте my.gas.ua.

Об этом сообщили в газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" в Facebook.

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Оплата счетов за газ

Как отмечают в компании, граждане могут быстро получить счета и сразу же за них рассчитаться в личном кабинете. Чтобы оплатить услугу предоставления "голубого топлива", необходимо создать личный кабинет. Это можно следующим образом:

зайти на страницу gas.ua;

в правом верхнем углу выбрать "Личный кабинет";

нажать пункт "Зарегистрироваться";

ввести номер лицевого счета (девятизначное число в платежке) и написать первые три буквы фамилии;

выбрать способ регистрации: Google, Facebook, электронная почта или телефонный номер;

создать пароль из восьми символов (должен состоять из прописных и строчных латинских букв, а также цифр);

пройти верификацию по номеру мобильного телефона.

Также в my.gas.ua можно проверить историю оплаты и потребления ресурса. Доступна следующая информация:

акты сверок;

справки о состоянии счета;

справки о льготах и жилищных субсидиях.

Напомним, рассчитаться за газ стало проще — это можно сделать в терминалах самообслуживания Ощадбанка.

Ранее в ГК "Нафтогаз Украины" опубликовали сведения о распределении природного газа. Там объяснили, почему украинцы могут получать "неправильные" платежки.