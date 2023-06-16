Счета за газ: украинцам рассказали об удобном варианте оплаты
Украинцы могут производить расчет за потребленный природный газ, не выходя из дома. Оперативный и удобный механизм доступен на сайте my.gas.ua.
Об этом сообщили в газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" в Facebook.
Оплата счетов за газ
Как отмечают в компании, граждане могут быстро получить счета и сразу же за них рассчитаться в личном кабинете. Чтобы оплатить услугу предоставления "голубого топлива", необходимо создать личный кабинет. Это можно следующим образом:
- зайти на страницу gas.ua;
- в правом верхнем углу выбрать "Личный кабинет";
- нажать пункт "Зарегистрироваться";
- ввести номер лицевого счета (девятизначное число в платежке) и написать первые три буквы фамилии;
- выбрать способ регистрации: Google, Facebook, электронная почта или телефонный номер;
- создать пароль из восьми символов (должен состоять из прописных и строчных латинских букв, а также цифр);
- пройти верификацию по номеру мобильного телефона.
Также в my.gas.ua можно проверить историю оплаты и потребления ресурса. Доступна следующая информация:
- акты сверок;
- справки о состоянии счета;
- справки о льготах и жилищных субсидиях.
Напомним, рассчитаться за газ стало проще — это можно сделать в терминалах самообслуживания Ощадбанка.
Ранее в ГК "Нафтогаз Украины" опубликовали сведения о распределении природного газа. Там объяснили, почему украинцы могут получать "неправильные" платежки.