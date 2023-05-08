Тарифы за электричество — почему цена должна вырасти вчетверо

Регулятор объяснил, почему цена за электричество должна вырасти в четыре раза
В Украине летом могут повысить тарифы на электроэнергию, однако окончательного вердикта о новых ценах еще нет. Национальная комиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) обнародовала экономически обоснованную стоимость электричества для потребителей.
Об этом рассказал глава НКРЭКУ Константин Ущаповский, пишет "Энерго бизнес".
Составляющие тарифа
Как пояснил Ущаповский, установленная правительством действующая фиксированная стоимость электроэнергии для бытовых потребителей не покрывает составляющие затраты на производство, передачу и снабжение потребителей. Фиксированную цену удается удерживать на льготном уровне за счет механизма возложения специальных обязанностей на государственных производителей электроэнергии — "Энергоатом" и "Укргидроэнерго".
Тогда как экономически обоснованная цена на ресурс существенно выше фиксированной стоимости для бытовых потребителей и сейчас составляет около 6 грн за кВт-ч, учитывая налог на добавленную стоимость. Речь идет о четырех составляющих:
- средневзвешенная стоимость купли-продажи электричества на рынке на "сутки вперед" за март — 3,24 грн/кВт-ч;
- тариф на услуги по передаче с 1 апреля — 0,43 грн/кВт-час;
- средневзвешенный тариф на услуги по распределению электричества для второго класса напряжения — 1,32 грн/кВт-ч;
- средневзвешенный тариф на услуги поставщика универсальных услуг, а также 20% НДС — 0,115 грн/кВт-час.
"Средневзвешенная фиксированная цена на электрическую энергию для населения сейчас составляет 1,56 грн/кВт-ч с учетом НДС", — подчеркнул глава Нацкомиссии.
Как могут вырасти тарифы
В Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики, ранее рассказали, что рассматривают несколько вариантов повышения тарифов на электроэнергию. В частности, по одному из базовых сценариев, нижний тариф для населения намерены оставить на действующем уровне в 1,44 грн за кВт-ч при месячном потреблении до 250 кВт-ч. В то же время предполагается повышение верхнего тарифа с 1,68 грн до 2,4 грн или 2,8 грн. за кВт-ч.
Сейчас в Украине действует тариф 1,44 грн/кВт-ч при потреблении до 250 кВт-ч в месяц, а больше этого объема — 1,68 грн/кВт-ч.
Время действия действующих тарифов подходило к концу 1 мая, но правительство продлило до июня 2023 года.
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