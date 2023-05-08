Тарифы за электричество — почему цена должна вырасти вчетверо

Счетчик электрической энергии. Фото: Укрэнерго

В Украине летом могут повысить тарифы на электроэнергию, однако окончательного вердикта о новых ценах еще нет. Национальная комиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) обнародовала экономически обоснованную стоимость электричества для потребителей.

Об этом рассказал глава НКРЭКУ Константин Ущаповский, пишет "Энерго бизнес".

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Составляющие тарифа

Как пояснил Ущаповский, установленная правительством действующая фиксированная стоимость электроэнергии для бытовых потребителей не покрывает составляющие затраты на производство, передачу и снабжение потребителей. Фиксированную цену удается удерживать на льготном уровне за счет механизма возложения специальных обязанностей на государственных производителей электроэнергии — "Энергоатом" и "Укргидроэнерго".

Тогда как экономически обоснованная цена на ресурс существенно выше фиксированной стоимости для бытовых потребителей и сейчас составляет около 6 грн за кВт-ч, учитывая налог на добавленную стоимость. Речь идет о четырех составляющих:

средневзвешенная стоимость купли-продажи электричества на рынке на "сутки вперед" за март — 3,24 грн/кВт-ч;

тариф на услуги по передаче с 1 апреля — 0,43 грн/кВт-час;

средневзвешенный тариф на услуги по распределению электричества для второго класса напряжения — 1,32 грн/кВт-ч;

средневзвешенный тариф на услуги поставщика универсальных услуг, а также 20% НДС — 0,115 грн/кВт-час.

"Средневзвешенная фиксированная цена на электрическую энергию для населения сейчас составляет 1,56 грн/кВт-ч с учетом НДС", — подчеркнул глава Нацкомиссии.

Как могут вырасти тарифы

В Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики, ранее рассказали, что рассматривают несколько вариантов повышения тарифов на электроэнергию. В частности, по одному из базовых сценариев, нижний тариф для населения намерены оставить на действующем уровне в 1,44 грн за кВт-ч при месячном потреблении до 250 кВт-ч. В то же время предполагается повышение верхнего тарифа с 1,68 грн до 2,4 грн или 2,8 грн. за кВт-ч.

Сейчас в Украине действует тариф 1,44 грн/кВт-ч при потреблении до 250 кВт-ч в месяц, а больше этого объема — 1,68 грн/кВт-ч.

Время действия действующих тарифов подходило к концу 1 мая, но правительство продлило до июня 2023 года.

Напомним, в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) предупредили об уменьшении размера жилищных субсидий, которые выплатят в мае за апрель. Суммы сократятся, поскольку завершился отопительный сезон.

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