Регистрация бизнеса – сколько нужно платить в 2024 году

Люди работают с документами. Фото: Pexels

Административный сбор и плата за получение сведений из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований будут взиматься в размере от прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который определен законом на 1 января 2024 года, в котором подаются соответствующие документы для регистрации или запроса на получение сведений из реестра. Эти суммы округляются до ближайших 10 гривен.

Об этом сообщают специалисты Южного межрегионального управления Министерства юстиции.

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Прожиточный минимум для трудоспособных лиц, установленный на 1 января 2024, составляет 3028 гривен.

Админсбор за госрегистрацию. Источник: Южное межрегиональное управление Минюста

Не предусмотрено взимание административного сбора за государственную регистрацию в следующих случаях:

внесение изменений в информацию о профессиональных союзах, их организациях или объединениях;

изменения в информации о юридическом лице, физическом лице - предпринимателе и общественном формировании, которое не является юридическим лицом, включая изменения в уставных документах, связанные с их адаптацией к требованиям законов;

изменения в информации о юридических лицах и их документах, связанных с административно-территориальной реформой Украины, а также изменения адреса юридического лица или места жительства физического лица через переименование улиц, площадей, площадей и т.п.

Если законами определен срок адаптации, административный сбор не взимается при внесении изменений в определенный этими законами срок.

Если в государственной регистрации отказано, административный сбор не возвращается. В случае, если заявитель повторно подает документы для регистрации в течение месяца после отказа, административный сбор не взимается.

Что еще нужно знать

Напомним, что в 2024 году украинцы, имеющие бизнес и пригласившие на работу внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), получат большие суммы компенсаций. Соответствующие выплаты привязали к размеру минимальной зарплаты, которая в следующем году возрастет.

Также мы писали о том, что в Министерстве юстиции Украины призывают граждан, имеющих непогашенную задолженность, готовиться к серьезным ограничениям. В частности, в таком случае не смогут отчуждать или приобрести имущество, а также уехать за границу.