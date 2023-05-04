НБУ озвучил рекордный объем золотовалютных резервов

Национальный банк в Киеве. Фото: National Bank Of Ukraine/Flickr

В Украине по состоянию на 1 мая 2023 года международные резервы по предварительным данным составили 35,9 млрд долларов. Это новый рекорд за последние 11 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

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Как отмечают в Центробанке, за прошедший месяц резервы выросли на 13% благодаря поступлениям от международных партнеров. Также благоприятным фактором явилось дальнейшее снижение объемов чистой продажи валюты Нацбанком и умеренные долговые выплаты страны в иностранной валюте.

Стоит отметить, что месяц назад в НБУ рассказали об увеличении объема международных резервов Украины до самого высокого уровня с 2011 года. Это произошло после того, как в Украину поступил первый транш Международного валютного фонда (МВФ). Речь идет о 2,7 млрд долларов кредита расширенного финансирования EFF. В начале апреля резервы превышали 32 млрд долларов.

В Нацбанке заявили, что в ближайшие четыре года Украина сможет рассчитывать на 115 млрд долларов международной финансовой поддержки, а программа с МВФ является знаком для украинских партнеров, что страна движется правильным путем.

В декабре 2022 года в НБУ сообщали, что международные резервы превысили довоенный уровень, а по состоянию на начало марта составили 28,86 млрд долларов.

Напомним, 3 апреля глава Национального банка Андрей Пышный заявил, что Киев получил первый транш от Международного валютного фонда в 2,7 млрд долларов в рамках новой программы расширенного финансирования. Ранее МВФ согласовал кредит для Украины в сумме 15,6 миллиарда долларов.

Также мы писали, что украинские власти в рамках Меморандума по четырехлетней программе расширенного финансирования EFF Международного валютного фонда (МВФ) дали обязательство вернуть отмененное обязательное декларирование доходов чиновников. В документе прописана конечная дата, до которой должен быть принят соответствующий закон.