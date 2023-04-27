Долги за коммунальные услуги — правительство предлагает покрывать расходы репарациями РФ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: kmu.gov.ua

Украинское правительство планирует покрыть задолженность за жилищно-коммунальные услуги и убытки предприятий репарациями России. Соответствующий законопроект №9236 зарегистрировали в Верховной Раде.

Об этом свидетельствует информация на парламентском сайте.

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Детали законопроекта

Согласно данному документу, речь идет об особенностях предоставления некоторых услуг в сфере энергетики и коммунальных услуг в условиях военного положения. Компенсация ущерба предприятий на территории, где продолжаются или происходили боевые действия, временно оккупированные РФ, будет осуществляться за счет средств от возмещения Россией материального ущерба, причиненного из-за временной оккупации государства.

Как отмечают авторы инициативы в пояснительной записке к проекту, сейчас предприятия круглосуточно обеспечивают предоставление услуг на таких территориях, и не получают за них оплату и соответственно — несут убытки.

"При таких обстоятельствах начисление платы за жилищно-коммунальные услуги осуществляется и счета на их оплату выставляются законным владельцам помещений, принудительно выселенным российскими оккупантами, фактически потребляющими эти услуги", — отмечается в проекте.

Документ предлагает предоставить Кабинету министров полномочия по определению особенностей хозяйственной деятельности в сферах энергетики и коммунуслуг и порядок компенсации ущерба, полученного на территориях, где ведутся (велись) боевые действия, или временно оккупированных РФ после 24 февраля 2022 года.

Долги за коммуналку

В феврале глава Налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк сообщал, что граждане накопили задолженность за жилищно-коммунальные услуги 35,35 млрд гривен. Только за один месяц долг за коммуналку вырос на 2,2 млрд грн.

По данным Государственной судебной администрации, в гражданских спорах больше всего дел касается именно взыскания долгов за оплату коммунальных услуг. В "гражданском" списке лидируют дела по взысканию задолженности за оплату жилищно-коммунальных услуг (52 тысячи в год).

В частности, украинские потребители природного газа во время войны увеличили рекордные долги. В связи с этим государственная компания "Нафтогаз Украины" решила обратиться к услугам коллекторов.

В то же время, правительство запретило взимать с некоторых переселенцев задолженность за коммунальные услуги на временно оккупированных территориях или тех, где продолжаются боевые действия. Однако запрет распространяется не на весь долг.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине после завершения отопительного сезона 2022-2023 власти намерены нарушить мораторий на повышение жилищно-коммунальных тарифов, установленный на время войны. Должна подорожать электроэнергия, природный газ и вода.

Также мы писали, что украинцам объяснили, почему в платежках за газ могут быть неактуальные объемы потребления и формируется задолженность. Чтобы этого избежать, нужно знать один немаловажный нюанс.