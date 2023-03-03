Релокація бізнесу — скільки компаній переїхали у безпечні місця

Деякі компанії зараз повертаються на свої попередні місця роботи

В Україні за час війни в рамках державної програми релокації бізнесу 800 підприємств перемістилися у безпечні регіони. З них більш ніж 600 поновили свою роботу.

Про це розповіла заступниця голови Міністерства економіки Тетяна Бережна.

Релокація бізнесу

За її словами, деякі компанії, які виїхали на початку війни, зараз повертаються на свої попередні місця роботи. Цьому сприяє покращення там безпекової ситуації. Йдеться про 44 таких підприємств, які поновили роботу у Харківській, Чернігівській та Сумській області.

Ще близько 650 компаній, які планували релокувати потужності, відмовились переїжджати через деокупацію територій, де вони розташовані.

"Від початку війни 800 підприємств було релоковано з небезпечних регіонів за підтримки держави. На сьогодні 623 підприємства вже працюють на новому місці", — зазначила Бережна.

Також ще майже 240 компаній шукають вдалі локації чи способи транспортування.

Найбільше підприємств релокувались у такі області:

Львівська — 24%

Закарпатська — 14,5%

Чернівецька — 9,8%

Івано-Франківська — 8,3%

Хмельницька — 7,3%

Тернопільська — 6,3%.

Заступниця міністра додала, що держпрограма релокації продовжує діяти. Зараз фіксують значно меншу кількість запитів порівняно з березнем-квітнем минулого року, коли число заявок сягнуло тисячі.

Нагадаємо, за оцінками експертів проєкту "Росія заплатить", що реалізується аналітичним центром при Київській школі економіки KSE Institute, за підсумками 2022 року щонайменше 109 великих та середніх підприємств в Україні зазнали прямих збитків внаслідок повномасштабного вторгнення, розпочатого росією 24 лютого.

Зокрема, у ДТЕК оцінили суму збитків, завданих росією українській енергоінфраструктурі. Йдеться про 6,8 мільярда доларів.

Також ми писали, що на післявоєнне відновлення України може знадобитися від 350 до 700 млрд доларів. Також на це може піти 5-15 років. Такі підрахунки озвучили у громадській організації Transparency International Ukraine для Ukrayina.pl.