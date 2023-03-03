Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Релокація бізнесу: у Мінекономіки розповіли, скільки підприємств переїхало у безпечні місця arrow

Релокація бізнесу: у Мінекономіки розповіли, скільки підприємств переїхало у безпечні місця

3 березня 2023 08:06
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Релокація бізнесу — скільки компаній переїхали у безпечні місця
Деякі компанії зараз повертаються на свої попередні місця роботи
lis.jpg - Ксенія Лисновська

В Україні за час війни в рамках державної програми релокації бізнесу 800 підприємств перемістилися у безпечні регіони. З них більш ніж 600 поновили свою роботу.

Про це розповіла заступниця голови Міністерства економіки Тетяна Бережна.

Читайте також:

Релокація бізнесу

За її словами, деякі компанії, які виїхали на початку війни, зараз повертаються на свої попередні місця роботи. Цьому сприяє покращення там безпекової ситуації. Йдеться про 44 таких підприємств, які поновили роботу у Харківській, Чернігівській та Сумській області.

Ще близько 650 компаній, які планували релокувати потужності, відмовились переїжджати через деокупацію територій, де вони розташовані.

"Від початку війни 800 підприємств було релоковано з небезпечних регіонів за підтримки держави. На сьогодні 623 підприємства вже працюють на новому місці", — зазначила Бережна.

Також ще майже 240 компаній шукають вдалі локації чи способи транспортування.

Найбільше підприємств релокувались у такі області:

  • Львівська — 24%
  • Закарпатська — 14,5%
  • Чернівецька — 9,8%
  • Івано-Франківська — 8,3%
  • Хмельницька — 7,3%
  • Тернопільська — 6,3%.

Заступниця міністра додала, що держпрограма релокації продовжує діяти. Зараз фіксують значно меншу кількість запитів порівняно з березнем-квітнем минулого року, коли число заявок сягнуло тисячі.

Нагадаємо, за оцінками експертів проєкту "Росія заплатить", що реалізується аналітичним центром при Київській школі економіки KSE Institute, за підсумками 2022 року щонайменше 109 великих та середніх підприємств в Україні зазнали прямих збитків внаслідок повномасштабного вторгнення, розпочатого росією 24 лютого.

Зокрема, у ДТЕК оцінили суму збитків, завданих росією українській енергоінфраструктурі. Йдеться про 6,8 мільярда доларів.

Також ми писали, що на післявоєнне відновлення України може знадобитися від 350 до 700 млрд доларів. Також на це може піти 5-15 років. Такі підрахунки озвучили у громадській організації Transparency International Ukraine для Ukrayina.pl.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

10:13 Ідуть на штурм з лопатами: британська розвідка вказала на проблеми з наступом росіян

09:59 Масштабні відключення світла на Київщині: що відомо

09:49 Путінські пропагандисти заговорили про неминучу поразку та радять z-патріотам готуватися до суїциду

09:25 На острові Пасхи знайшли нову статую

Новина з відео

09:09 У Бангладеш стався потужний вибух на кисневому заводі: є загиблі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:04 Який артеріальний тиск небезпечний та як правильно його міряти: відповідь кардіолога

08:59 Від російських обстрілів загинули ще двоє мирних жителів Бахмута

Новина з відео

08:50 Удар по будинку в Запоріжжі: кількість жертв зросла до 13

Новина з відео

08:35 Тренер збірної України Руслан Ротань про Олімпійські ігри-2024: "Будемо прагнути цього"

08:29 Ще понад 900 окупантів, танки та артсистеми: оновлені дані про втрати рф у війні

Новина з відео

09:09 У Бангладеш стався потужний вибух на кисневому заводі: є загиблі

Новина з відео

08:50 Удар по будинку в Запоріжжі: кількість жертв зросла до 13

Новина з відео

08:35 Тренер збірної України Руслан Ротань про Олімпійські ігри-2024: "Будемо прагнути цього"

Новина з відео

07:06 Невеликий сніг із дощем та пориви вітру: синоптики розповіли про погоду на сьогодні

Новина з відео

07:05 Торжество православ'я 2023: які суворі заборони існують в першу неділю Великоднього посту

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

23:59 "Ми — нація людей": французька акторка Єва Грін закликала ще більше підтримувати Україну

Новина з відео

23:45 Божевільний камбек "Арсенала" проти "Борнмута": Зінченко серед кращих за оцінкою

Новина з відео

23:17 Жителі столиці почули вибухи: однак це просто зміна погоди

Новина з відео

23:00 Поразка "Динамо", втрата очок лідера "Дніпро-1" та перемога "Чорноморця" на виїзді

Новина з відео

22:00 Подоляк прокоментував скандал щодо нагородження блогерки Манекен, якій "однаково, чий Крим"

Ексклюзив

08:00Трофейна зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. Машини розвідки

18:00Ретроградний Юпітер та гібридне затемнення: які випробування підготували Україні зірки цього року

Ексклюзив

12:00Бавовна, півник та пес Патрон: ювелір із Гостомеля перетворює улюблені меми українців на прикраси

08:002023 рік стане вирішальним у російсько-українській війні

Новина з фото

19:49Яма на паркеті, Кошовий в "Кварталі 95", а Дізель у "Форсажі": зірки, які не соромляться своєї лисини

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

19:40Куди варто інвестувати українцям під час війни

18:45Півфінал-відповідь Кубка Іспанії: чому "Реал" обіграє "Барселону"

Ексклюзив

18:00Енергетична система на Одещині стабілізована: але загроза блекауту залишається — ДТЕК Одеські електромережі

18:00"Ляпас росії": соловйов, захарова та скабєєва не припиняють істерики через "українську ДРГ" на Брянщині

Ексклюзив

17:00Під Бахмутом загинув український пілот: яким був захисник неба Віктор Волинець

Актуальне по темі

None 5 Березень 10:13

Ідуть на штурм з лопатами: британська розвідка вказала на проблеми з наступом росіян

None 5 Березень 10:08

Масштабні відключення світла на Київщині: що відомо

None 5 Березень 10:10

Путінські пропагандисти заговорили про неминучу поразку та радять z-патріотам готуватися до суїциду

None 5 Березень 09:17

На острові Пасхи знайшли нову статую

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB