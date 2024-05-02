Цены на газ – новые годовые тарифы от поставщиков

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине поставщики природного газа обнародовали новые тарифы, которые будут действовать в течение года. Речь идет о предложениях 12 компаний на рынке голубого топлива.

Об этом сообщает профильное издание "Газправда".

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Согласно обнародованным предложениям, диапазон стоимости кубометра природного газа для населения от 12 компаний будет колебаться от 7,70 до 9,99 грн. Такие цены будут оставаться неизменными в течение следующих 12 месяцев — до мая 2025 года.

Таким образом, цены на голубое топливо для населения не повысятся, а будут находиться на фиксированном уровне в предыдущие два сезона.

В то же время две небольшие компании-поставщики "Эра Людям" и "Галнефтегаз" на порталах указали конечную дату действия годовой стоимости — август текущего года.

В частности, ГК "Нафтогаз Украины", услугами которого пользуется подавляющее большинство украинских бытовых потребителей (доля на рынке 98% или 12 миллионов домохозяйств), также сохранит стоимость, зафиксированную в начале полномасштабной войны, на уровне 7,96 грн за один кубический метр — до мая 2025 года.

ГазПравда опубликовала таблицу, где собраны все годовые предложения от газопоставщиков на май текущего года. Согласно им, самую низкую стоимость предлагает ООО "Эру людям" — 7,70 гривны за куб. м., а самую высокую — ООО "СветГаз" — 9,99 гривны.

7,7 гривны за кубометр — "ЭРУ Людям";

7,7 гривны за кубометр — "Энерджи трейд групп";

7,96 гривны за кубометр — "ГК 'Нафтогаз Украины'" и "Тернопольоблгаз сбыт";

7,98 гривны за кубометр — "Прикарпат энерго трейд";

7,99 гривны за кубометр — "Полтавагаз сбыт" и "Галнефтегаз" ЧП "Окко контракт";

8,2 гривны за кубометр — "Львовэнергосбыт";

8,46 гривны за кубометр — "Киевские энергетические услуги" (YASNO) и "Днепровские энергетические услуги" (YASNO);

9,95 гривны за кубометр — "Аскания энергии";

9,99 гривны за кубометр — "Ритейл Сервис" ТМ "СветГаз".

Источник: Газправда

Следовательно, потребителям не придется платить больше за голубое топливо природного газа в течение 12 месяцев.

Что еще стоит знать

Напомним, НКРЭКУ запретила повышать тарифы на водоснабжение и водоотвод, однако решение не распространяется на водоканалы в маленьких городах. В связи с этим в некоторых из них цены выросли довольно существенно — до 40%.

Ранее мы писали, что в Украине в мае 2024 года тарифы на электрическую энергию не будут повышать, однако это может произойти в ближайшем будущем. В то же время, часть потребителей заплатит за эту жилищно-коммунальную услугу на 60% меньше.