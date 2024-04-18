Робота в Україні — які сфери готуються до масштабних скорочень у 2024 році

Працівник у порожньому офісі. Фото: pixabay

В Україні у 2024 році деякі галузі економіки готуються до масових скорочень. Ринок праці характеризуватиметься переважанням зменшення кількості персоналу, аніж найму нових співробітників.

Про це свідчать дані нового опитування Національного банку України (НБУ).

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Ситуація з наймом працівників у 2024 році

Як наголошується у звіті, 71% компаній планують зберегти свої поточні штати працівників, проте очікується зменшення кількості працівників.

"Респонденти продовжують очікувати на зменшення кількості працівників на своїх підприємствах", — зазначають автори дослідження.

Згідно з опитуванням, компанії готові у 2024 році:

наймати нових працівників — 11%;

проводити звільнення — 17%, що більш ніж у 1,5 раза перевищує кількість тих, хто готовий розширювати штат.

З-поміж підприємств сільського, рибного та лісового господарств готові:

залишати поточну кількість працівників — 87%;

наймати нових співробітників — 4%;

проводити звільнення працівників — 9%, що удвічі перевищує число тих, хто готовий розширювати штат.

Серед компаній сфери добувної промисловості та розробки ресурсів готові:

залишати нинішню кількість працівників — 57%;

наймати нових — 11%;

проводити звільнення працівників — 32%, що майже втричі перевищує кількість тих, хто готовий нарощувати штат.

Серед підприємств, що займаються забезпеченням енергетичних та водних ресурсів, готові:

залишати стару кількість працівників — 77%;

наймати нових — 3%;

проводити звільнення працівників — 20%, що більш ніж ушестеро перевищує число тих, хто готовий збільшувати штат.

З-поміж компаній сфери переробної промисловості готові:

залишати поточну кількість робітників — 70%;

наймати нових працівників — 10%;

проводити звільнення — 20%, що удвічі перевищує число тих, хто готовий збільшувати штат.

Серед підприємств, що займаються будівництвом, готові:

залишати поточне число працівників — 50%;

наймати нових — 15%;

проводити звільнення працівників — 35%, що удвічі перевищує кількість тих, хто готовий розширювати штат.

З-поміж компаній, що працюють у галузі транспорту та поштової діяльності, готові:

залишати поточну кількість працівників — 64%;

наймати нових — 11%;

проводити звільнення працівників — 24%, що понад двічі перевищує кількість тих, хто ладен збільшувати штат.

Джерело: НБУ

Галузь, де найматимуть працівників частіше

Проте існує галузь, де компанії готові активно наймати співробітників. Йдеться про сферу торгівлі, де хочуть:

залишати поточну кількість працівників — 73%;

звільняти — 10,5%;

наймати нових — 16%, що у понад 1,5 раза перевищує кількість тих, хто готовий зменшувати штат.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні громадянам доступна державна програма, за якою можна отримати грошові ваучери на навчання. У 2024 році таким правом скористалися 6 тисяч українців.

Нагадаємо, у 2024 році роботодавці мають провести індексацію заробітних плат для своїх працівників. Розмір підвищення буде для кожного індивідуальний.