Работа в Украине — какие сферы готовятся к масштабным сокращениям в 2024 году

Рынок труда в 2024 году — какие сферы ждут масштабные сокращения
В Украине в 2024 году некоторые отрасли экономики готовятся к массовым сокращениям. Рынок труда будет характеризоваться преобладанием уменьшения количества персонала, чем найма новых сотрудников.
Об этом свидетельствуют данные нового опроса Национального банка (НБУ).
Ситуация с наймом работников в 2024 году
Как отмечается в отчете, 71% компаний планируют сохранить свои текущие штаты работников, однако ожидается уменьшение численности работников.
"Респонденты продолжают ожидать уменьшения количества работников на своих предприятиях", — отмечают авторы исследования.
Согласно опросу, компании готовы в 2024 году:
- нанимать новых работников — 11%;
- проводить увольнения — 17%, что более чем в 1,5 раза превышает количество тех, кто готов расширять штат.
Среди предприятий сельского, рыбного и лесного хозяйств готовы:
- оставлять текущее количество работников — 87%;
- нанимать новых сотрудников — 4%;
- проводить увольнение работников — 9%, что вдвое превышает число тех, кто готов расширять штат.
Среди компаний сферы добывающей промышленности и разработки ресурсов готовы:
- оставлять нынешнее количество работников — 57%;
- нанимать новых — 11%;
- проводить увольнение работников — 32%, что почти втрое превышает количество готовых наращивать штат.
Среди предприятий, занимающихся обеспечением энергетических и водных ресурсов, готовы:
- оставлять старое количество работников — 77%;
- нанимать новых — 3%;
- проводить увольнение работников — 20%, что более чем в шесть раз превышает число тех, кто готов увеличивать штат.
Из компаний сферы перерабатывающей промышленности готовы:
- оставлять текущее количество рабочих — 70%;
- нанимать новых работников — 10%;
- проводить увольнения — 20%, что вдвое превышает число тех, кто готов увеличивать штат.
Среди предприятий, занимающихся строительством, готовы:
- оставлять текущее число работников — 50%;
- нанимать новых —15%;
- проводить увольнение работников — 35%, что вдвое превышает количество готовых расширять штат.
Из компаний, работающих в области транспорта и почтовой деятельности, готовы:
- оставлять текущее количество работников — 64%;
- нанимать новых — 11%;
- проводить увольнение работников — 24%, что более чем в два раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.
Отрасль, где будут нанимать работников чаще
Однако существует отрасль, где компании готовы активно нанимать сотрудников. Речь идет о сфере торговли, там хотят:
- оставлять текущее количество работников — 73%;
- увольнять — 10,5%;
- нанимать новых — 16%, что более чем в 1,5 раза превышает количество тех, кто готов уменьшать штат.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине гражданам доступна государственная программа, по которой можно получить денежные ваучеры на обучение. В 2024 году таким правом воспользовались 6 тысяч украинцев.
Напомним, в 2024 году работодатели должны провести индексацию заработной платы для своих работников. Размер повышения будет для каждого индивидуален.
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