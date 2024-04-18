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Рынок труда в 2024 году — какие сферы ждут масштабные сокращения

18 апреля 2024 22:55
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Работа в Украине — какие сферы готовятся к масштабным сокращениям в 2024 году
Работник в пустом офисе. Фото: pixabay
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине в 2024 году некоторые отрасли экономики готовятся к массовым сокращениям. Рынок труда будет характеризоваться преобладанием уменьшения количества персонала, чем найма новых сотрудников.

Об этом свидетельствуют данные нового опроса Национального банка (НБУ).

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Ситуация с наймом работников в 2024 году

Как отмечается в отчете, 71% компаний планируют сохранить свои текущие штаты работников, однако ожидается уменьшение численности работников.

"Респонденты продолжают ожидать уменьшения количества работников на своих предприятиях", — отмечают авторы исследования.

Согласно опросу, компании готовы в 2024 году:

  • нанимать новых работников — 11%;
  • проводить увольнения — 17%, что более чем в 1,5 раза превышает количество тех, кто готов расширять штат.

Среди предприятий сельского, рыбного и лесного хозяйств готовы:

  • оставлять текущее количество работников — 87%;
  • нанимать новых сотрудников — 4%;
  • проводить увольнение работников — 9%, что вдвое превышает число тех, кто готов расширять штат.

Среди компаний сферы добывающей промышленности и разработки ресурсов готовы:

  • оставлять нынешнее количество работников — 57%;
  • нанимать новых — 11%;
  • проводить увольнение работников — 32%, что почти втрое превышает количество готовых наращивать штат.

Среди предприятий, занимающихся обеспечением энергетических и водных ресурсов, готовы:

  • оставлять старое количество работников — 77%;
  • нанимать новых — 3%;
  • проводить увольнение работников — 20%, что более чем в шесть раз превышает число тех, кто готов увеличивать штат.

Из компаний сферы перерабатывающей промышленности готовы:

  • оставлять текущее количество рабочих — 70%;
  • нанимать новых работников — 10%;
  • проводить увольнения — 20%, что вдвое превышает число тех, кто готов увеличивать штат.

Среди предприятий, занимающихся строительством, готовы:

  • оставлять текущее число работников — 50%;
  • нанимать новых —15%;
  • проводить увольнение работников — 35%, что вдвое превышает количество готовых расширять штат.

Из компаний, работающих в области транспорта и почтовой деятельности, готовы:

  • оставлять текущее количество работников — 64%;
  • нанимать новых — 11%;
  • проводить увольнение работников — 24%, что более чем в два раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

 

работа
Источник: НБУ

Отрасль, где будут нанимать работников чаще

Однако существует отрасль, где компании готовы активно нанимать сотрудников. Речь идет о сфере торговли, там хотят:

  • оставлять текущее количество работников — 73%;
  • увольнять — 10,5%;
  • нанимать новых — 16%, что более чем в 1,5 раза превышает количество тех, кто готов уменьшать штат.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине гражданам доступна государственная программа, по которой можно получить денежные ваучеры на обучение. В 2024 году таким правом воспользовались 6 тысяч украинцев.

Напомним, в 2024 году работодатели должны провести индексацию заработной платы для своих работников. Размер повышения будет для каждого индивидуален.

НБУ
зарплаты
работа
рынок труда
работодатели

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