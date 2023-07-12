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Ринок валют: фінансисти назвали сприятливий період для гривні

12 липня 2023 21:13
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ринок валют — фінансисти назвали сприятливий період для гривні
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Український валютний ринок продовжує демонструвати стабільність зі сталою динамікою до зміцнення національної валюти. З огляду на це, експерти назвали найбільш вдалий період для гривні.

Такий прогноз озвучила директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анна Золотько.

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Яка зараз ситуація на ринку

За словами експертки, протягом останніх тижнів курс продажу американської валюти перебував у доволі вузькому ціновому коридорі: від 37,13 до 37,20 грн/дол.

Також надалі стабільно позитивне загальне сальдо операцій з купівлі-продажу іноземної валюти українцями, головне — завдяки безготівковим операціям. Населення продає валюту у середньому на 9 млн доларів більше, аніж купує.

На готівковому ринку спостерігається протилежний тренд, проте різниця між придбаною та проданою валютою не надто суттєва і продовжує знижуватися. Зараз громадяни у середньому на день купують на 6,5 млн доларів більше, аніж продають.

За словами Анни Золотько, є період, коли долар традиційно може дещо просісти, а гривня — серйозно зміцніти. Він, як правило, припадає на середину місяця. Зараз різниця між офіційним курсом та готівковим скоротилася до менш ніж 1%. Тому подальших зрушень курсу у бік посилення нацвалюти чекати вже не варто. Курс продажу готівкового долара коливатиметься у ціновому діапазоні від 36,90 до 37,30 грн/дол.

Який зараз курс долара в Україні

За інформацією порталу Minfin, у середу, 12 липня, середній курс долара в українських обмінних пунктах становить 36,15 грн (купівля) і 37,23 (продаж).

Готівковий курс — 37,72 (купівля) та 37,41 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку залишається незмінним — 36,56 гривні.

Як змінився курс за місяць:

курс валют
Джерело: Minfin

Більше про валюту

Нагадаємо, в Україні ситуація на валютному ринку у липні 2023 року обіцяє бути стабільною. Водночас до кінця літа можливі різкі зміни, вважають експерти.

Також ми писали, що Національний банк України (НБУ) планує поступове пом’якшення валютних обмежень та повернення до гнучкого курсу долара. Для цього розробив відповідну стратегію.

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