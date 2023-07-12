Рынок валют: финансисты назвали благоприятный период для гривны
Украинский валютный рынок продолжает демонстрировать стабильность с устойчивой динамикой к укреплению национальной валюты. Учитывая это, эксперты назвали наиболее удачный период для гривны.
Свой прогноз озвучила директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько.
Какая сейчас ситуация на рынке
По словам эксперта, за последние недели курс продажи американской валюты находился в достаточно узком ценовом коридоре: от 37,13 до 37,20 грн/долл.
Также в дальнейшем стабильно положительное общее сальдо сделок по купле-продаже иностранной валюты украинцами, главным образом — благодаря безналичным операциям. Население продает валюту в среднем на 9 млн долларов больше, чем покупает.
На наличном рынке наблюдается противоположный тренд, однако разница между приобретенной и проданной валютой не слишком существенна и продолжает снижаться. Сейчас граждане в среднем в день покупают на 6,5 млн долларов больше, чем продают.
По словам Анны Золотько, есть период, когда доллар традиционно может несколько просесть, а гривна серьезно окрепнуть. Он, как правило, приходится на середину месяца. Сейчас разница между официальным курсом и наличным сократилась до менее 1%. Потому дальнейших сдвигов курса в сторону усиления нацвалюты ждать уже не стоит. Курс продажи наличного доллара будет колебаться в ценовом диапазоне от 36,90 до 37,30 грн/долл.
Какой сейчас курс доллара в Украине
По информации портала Minfin, в среду, 12 июля, средний курс доллара в украинских обменных пунктах составляет 36,15 грн (покупка) и 37,23 (продажа).
Наличный курс — 37,72 (покупка) и 37,41 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка остается неизменным — 36,56 гривны.
Как изменился курс за месяц:
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Напомним, в Украине ситуация на валютном рынке в июле 2023 года обещает быть стабильной. В то же время к концу лета возможны резкие изменения, считают эксперты.
Также мы писали, что Национальный банк Украины (НБУ) планирует постепенное смягчение валютных ограничений и возврат к гибкому курсу доллара. Для этого разработал соответствующую стратегию.