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Рынок валют: финансисты назвали благоприятный период для гривны

12 июля 2023 21:13
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Рынок валют — финансисты назвали благоприятный период для гривны
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинский валютный рынок продолжает демонстрировать стабильность с устойчивой динамикой к укреплению национальной валюты. Учитывая это, эксперты назвали наиболее удачный период для гривны.

Свой прогноз озвучила директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько.

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Какая сейчас ситуация на рынке

По словам эксперта, за последние недели курс продажи американской валюты находился в достаточно узком ценовом коридоре: от 37,13 до 37,20 грн/долл.

Также в дальнейшем стабильно положительное общее сальдо сделок по купле-продаже иностранной валюты украинцами, главным образом — благодаря безналичным операциям. Население продает валюту в среднем на 9 млн долларов больше, чем покупает.

На наличном рынке наблюдается противоположный тренд, однако разница между приобретенной и проданной валютой не слишком существенна и продолжает снижаться. Сейчас граждане в среднем в день покупают на 6,5 млн долларов больше, чем продают.

По словам Анны Золотько, есть период, когда доллар традиционно может несколько просесть, а гривна серьезно окрепнуть. Он, как правило, приходится на середину месяца. Сейчас разница между официальным курсом и наличным сократилась до менее 1%. Потому дальнейших сдвигов курса в сторону усиления нацвалюты ждать уже не стоит. Курс продажи наличного доллара будет колебаться в ценовом диапазоне от 36,90 до 37,30 грн/долл.

Какой сейчас курс доллара в Украине

По информации портала Minfin, в среду, 12 июля, средний курс доллара в украинских обменных пунктах составляет 36,15 грн (покупка) и 37,23 (продажа).

Наличный курс — 37,72 (покупка) и 37,41 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка остается неизменным — 36,56 гривны.

Как изменился курс за месяц:

курс валют
Источник: Minfin

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Напомним, в Украине ситуация на валютном рынке в июле 2023 года обещает быть стабильной. В то же время к концу лета возможны резкие изменения, считают эксперты.

Также мы писали, что Национальный банк Украины (НБУ) планирует постепенное смягчение валютных ограничений и возврат к гибкому курсу доллара. Для этого разработал соответствующую стратегию.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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