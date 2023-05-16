Ринок землі — в Україні суттєво підвищились ціни

С/г техніка під час посівної. Фото: Аgropravda. com

В Україні за час функціонування ринку землі, з липня 2021 року, суттєво підвищилась вартість одного гектара. Також фіксують зростання попиту.

Про це розповіли у Міністерстві аграрної політики та продовольства України, інформує видання SEEDS.

Читайте також:

Як змінилась вартість землі

За словами заступника голови Мінагро Дениса Башлика, за час дії земельного ринку у середньому ціна за гектар зросла на 20%.

Більший попит говорить про те, що українці сподіваються на перемогу, адже не бояться купувати наділи та інвестувати у землю. Хоч інтерес до купівлі землі спостерігався у 2021 році, однак фіксують тренд на його зростання.

Які зараз ціни за гектар у регіонах

Як зауважив заступник міністра агрополітики, зокрема, у Львівській області середня вартість одного гектара землі становить 162 тисячі гривень, у Київській області — 148 тисяч гривень.

"На момент відкриття ринку землі середня вартість 1 га в Київській області становила 48 тис. грн, а у Львівській 51 тис. грн. Навіть якщо прибрати фактор інфляції, бачимо, що зростання цін на землю продовжується", — наголосив він.

Водночас війна внесла свої негативні корективи. В регіонах, де відбувалися активні бойові дії зростання вартості землі не таке значне. Зокрема, два роки тому середня ціна одного гектара у Чернігівській області становила 16-17 тисяч гривень, а зараз — 23 тисячі гривень.

Ринок сільськогосподарської землі для фізичних осіб, громадян України, запрацював з 1 липня 2021 року.

Нагадаємо, в Україні у 2023 році деяких громадян звільнили від сплати податку за землю. Йдеться про частину власників земельних ділянок та фермерів.

Також ми писали, що в Україні весняна посівна кампанія опинилась під загрозою зриву через проблеми з експортом. У деяких українських аграріїв зникла мотивація до її проведення.