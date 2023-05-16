Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Рынок земли: в Украине существенно повысились цены arrow

Рынок земли: в Украине существенно повысились цены

16 мая 2023 09:32
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Рынок земли — в Украине существенно повысились цены
С/х техника во время посевной. Фото: Аgropravda. com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине за время функционирования рынка земли с июля 2021 года существенно повысилась стоимость одного гектара. Также фиксируют рост спроса.

Об этом рассказали в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины, передает издание SEEDS.

Читайте также:

Как изменилась стоимость земли

По словам замглавы Минагро Дениса Башлыка, за время действия земельного рынка в среднем цена за гектар выросла на 20%.

Больший спрос говорит о том, что украинцы надеются на победу, ведь не боятся покупать наделы и инвестировать в землю. Хотя интерес к покупке земли наблюдался в 2021 году, однако фиксируют тренд по его росту.

Какие сейчас цены за гектар в регионах

Как отметил заместитель министра агрополитики, в частности, во Львовской области средняя стоимость одного гектара земли составляет 162 тысячи гривен, в Киевские области — 148 тысяч гривен.

"На момент открытия рынка земли средняя стоимость 1 га в Киевской области составила 48 тыс. грн, а во Львовской 51 тыс. грн. Даже если убрать фактор инфляции, видим, что рост цен на землю продолжается", — подчеркнул он.

В то же время, война внесла свои негативные коррективы. В регионах, где происходили активные боевые действия рост стоимости земли не столь значительный. В частности, два года назад средняя цена одного гектара в Черниговской области составляла 16-17 тысяч гривен, а сейчас — 23 тысячи гривен.

Рынок сельскохозяйственной земли для физических лиц, граждан Украины заработал с 1 июля 2021 года.

Напомним, в Украине в 2023 году некоторых граждан освободили от уплаты налога за землю. Речь идет о части владельцев земельных участков и фермеров.

Также мы писали, что в Украине весенняя посевная кампания оказалась под угрозой срыва из-за проблем с экспортом. У некоторых украинских аграриев исчезла мотивация к ее проведению.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас