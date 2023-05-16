Рынок земли — в Украине существенно повысились цены

С/х техника во время посевной. Фото: Аgropravda. com

В Украине за время функционирования рынка земли с июля 2021 года существенно повысилась стоимость одного гектара. Также фиксируют рост спроса.

Об этом рассказали в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины, передает издание SEEDS.

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По словам замглавы Минагро Дениса Башлыка, за время действия земельного рынка в среднем цена за гектар выросла на 20%.

Больший спрос говорит о том, что украинцы надеются на победу, ведь не боятся покупать наделы и инвестировать в землю. Хотя интерес к покупке земли наблюдался в 2021 году, однако фиксируют тренд по его росту.

Какие сейчас цены за гектар в регионах

Как отметил заместитель министра агрополитики, в частности, во Львовской области средняя стоимость одного гектара земли составляет 162 тысячи гривен, в Киевские области — 148 тысяч гривен.

"На момент открытия рынка земли средняя стоимость 1 га в Киевской области составила 48 тыс. грн, а во Львовской 51 тыс. грн. Даже если убрать фактор инфляции, видим, что рост цен на землю продолжается", — подчеркнул он.

В то же время, война внесла свои негативные коррективы. В регионах, где происходили активные боевые действия рост стоимости земли не столь значительный. В частности, два года назад средняя цена одного гектара в Черниговской области составляла 16-17 тысяч гривен, а сейчас — 23 тысячи гривен.

Рынок сельскохозяйственной земли для физических лиц, граждан Украины заработал с 1 июля 2021 года.

Напомним, в Украине в 2023 году некоторых граждан освободили от уплаты налога за землю. Речь идет о части владельцев земельных участков и фермеров.

Также мы писали, что в Украине весенняя посевная кампания оказалась под угрозой срыва из-за проблем с экспортом. У некоторых украинских аграриев исчезла мотивация к ее проведению.