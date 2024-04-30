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Работа банков на праздники — НБУ обнародовал график

30 апреля 2024 11:35
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
График работы банков на Пасху — как будет работать система
Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал график работы банков и системы электронных платежей на праздники в мае 2024 года. Ожидается, что 1, 6 и 8 мая финансовая система будет работать как в обычные рабочие дни.

Об этом проинформировала пресс-служба Нацбанка.

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Как сообщили в финучреждении, в этом году в начале мая будет несколько праздничных и памятных дней:

  • 1 мая, среда — День труда;
  • 5 мая, воскресенье — Пасха;
  • 8 мая, среда — День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

Нацбанк отметил, что система электронных платежей (СЭП) больше года работает в режиме нон-стоп, то есть 24/7/365. Все банки подключены к системе и производят платежи клиентов круглосуточно и без выходных, учитывая как собственные потребности, так и потребности клиентов.

В соответствии со статьей 67 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ) в случае, когда праздничный или нерабочий день совпадает с выходным, переносится после праздничного или нерабочего. Однако действующее законодательство в Украине, учитывая военное положение, отменило все дополнительные выходные.

Так, статья шестая закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" предусматривает четкие правила на период военного положения, а именно остановку действия статьи 73 КЗоТ об определении праздничных и нерабочих дней в стране.

"Поэтому, 1, 6 и 8 мая будут обычными рабочими днями для финансовой системы", — резюмировали в НБУ.

 

Нацбанк банки график праздника Пасха
Источник: НБУ

Что еще стоит знать

Ранее мы писали о графике работы отделений украинской логистической компании "Новая Почта". Обновления на Пасху 2024 года были обнародованы на сайте компании.

Также сообщалось, что на руках у украинцев по состоянию на 1 апреля 2024 года увеличилось наличных денег. Показатель вырос на 16 млрд гривен.

НБУ
работа
банки
Пасха
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