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Работа на госслужбе — количество вакансий побило рекорд

8 мая 2024 13:37
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Работа в Украине — количество вакансий на госслужбе побило рекорд
Женщина с бумагами в офисе. Фото: Pexels
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Национальное агентство по вопросам государственной службы (НАГС) обнародовало актуальную статистику с количеством работающих госслужащих. Она свидетельствует о том, что число вакантных мест продолжает расти.

Об этом сообщает пресс-служба Нацагентства.

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Количество вакантных должностей на госслужбе

Так, согласно обнародованной динамике, количество вакантных должностей на государственной службе продолжает активно увеличиваться. Сейчас их насчитывается 40,76 тыс., что на 1,66 тыс. больше по сравнению с предыдущим кварталом.

 

работа на госслужбе
Количественный состав госслужащих. Источник: НАДС

Фактическое число государственных служащих

За первый квартал этого года фактическое количество работающих госслужащих составило 159,33 тыс. человек. За эти три месяца показатель снизился на 571%.

 

работа на госслужбе
Количественный состав госслужащих. Источник: НАДС

 

Фактическое число государственных служащих-работающих женщин составляет 119,69 тыс. человек, мужчин — 39,64 тыс. человек.

 

работа на госслужбе
Количественный состав госслужащих. Источник: НАДС

 

Также сейчас насчитывается 4,18 тыс. госслужащих (из них 812 — женщины), мобилизованные или проходящие службу в рядах терробороны ВСУ и добровольческих формированиях тергромад.

"Это количество в течение трех месяцев возросло на 42 человека (из них 38 — женщины). С начала полномасштабной агрессии 138 государственных служащих погибли, а 263 — получили ранения", — рассказали в агентстве.

При этом 1,18 тыс. государственных служащих уехали за границу. В частности, только за последние три месяца их стало меньше на 204 человека.

 

работа на госслужбе
Количественный состав госслужащих. Источник: НАДС

 

Ранее в правительстве анонсировали масштабное сокращение "инфраструктуры управления государства". То есть ожидаются существенные увольнения ряда работников и ликвидация целых министерств.

Сценарий соответствующей оптимизации возможен, если дефицит государственного бюджета будет углубляться.

Что еще стоит знать

Напомним, на рынке труда Украины усугубляется негативная ситуация с достаточностью квалифицированных кадров: количество вакансий продолжает расти, а претендентов снижается. В то же время, третий месяц подряд средний размер зарплаты не меняется.

Мы также писали, что на рынке труда Польши наблюдается повышенный спрос на работников в нескольких сферах. В последнее время дефицит обостряется из-за оттока украинцев в другие страны Европы.

работа
Госслужба занятости
вакансии
госслужащие

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