Работа в Украине — количество вакансий на госслужбе побило рекорд

Работа на госслужбе — количество вакансий побило рекорд
Национальное агентство по вопросам государственной службы (НАГС) обнародовало актуальную статистику с количеством работающих госслужащих. Она свидетельствует о том, что число вакантных мест продолжает расти.
Об этом сообщает пресс-служба Нацагентства.
Количество вакантных должностей на госслужбе
Так, согласно обнародованной динамике, количество вакантных должностей на государственной службе продолжает активно увеличиваться. Сейчас их насчитывается 40,76 тыс., что на 1,66 тыс. больше по сравнению с предыдущим кварталом.
Фактическое число государственных служащих
За первый квартал этого года фактическое количество работающих госслужащих составило 159,33 тыс. человек. За эти три месяца показатель снизился на 571%.
Фактическое число государственных служащих-работающих женщин составляет 119,69 тыс. человек, мужчин — 39,64 тыс. человек.
Также сейчас насчитывается 4,18 тыс. госслужащих (из них 812 — женщины), мобилизованные или проходящие службу в рядах терробороны ВСУ и добровольческих формированиях тергромад.
"Это количество в течение трех месяцев возросло на 42 человека (из них 38 — женщины). С начала полномасштабной агрессии 138 государственных служащих погибли, а 263 — получили ранения", — рассказали в агентстве.
При этом 1,18 тыс. государственных служащих уехали за границу. В частности, только за последние три месяца их стало меньше на 204 человека.
Ранее в правительстве анонсировали масштабное сокращение "инфраструктуры управления государства". То есть ожидаются существенные увольнения ряда работников и ликвидация целых министерств.
Сценарий соответствующей оптимизации возможен, если дефицит государственного бюджета будет углубляться.
Что еще стоит знать
Напомним, на рынке труда Украины усугубляется негативная ситуация с достаточностью квалифицированных кадров: количество вакансий продолжает расти, а претендентов снижается. В то же время, третий месяц подряд средний размер зарплаты не меняется.
Мы также писали, что на рынке труда Польши наблюдается повышенный спрос на работников в нескольких сферах. В последнее время дефицит обостряется из-за оттока украинцев в другие страны Европы.
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