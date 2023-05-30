Работа во время войны: какие зарплаты и сколько безработных

Строительные работы поврежденных объектов. Фото: УНИАН

В Государственной службе статистики Украины рассказали о ситуации на рынке труда в 2023 году. Специалисты обнародовали уровень заработной платы, популярные вакансии и озвучили количество безработных во время войны.

Об этом информирует пресс-центр Госстата.

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Зарплаты в 2023 году

Как отмечают в статистическом ведомстве, в государственной базе данных, в среднем, украинцам готовы платить 11 тыс. грн. Больше всего по следующим направлениям:

17,9 тыс. грн — в сфере государственного управления и обороны;

15 тыс. грн — в сфере информации и телекоммуникаций;

12,4 тыс. грн — в области здравоохранения;

12,2 тыс. грн — в добывающей промышленности;

11,6 тыс. грн — в сфере финансов и страховой деятельности;

11,3 тыс. грн — в перерабатывающей промышленности;

11,3 тыс. грн — в транспортной сфере;

11,2 тыс. грн — в строительной отрасли.

Больше всего вакансий в центрах занятости столицы — более 6 тысяч, во Львовской области — почти 5,5 тысячи, Днепропетровской области — почти 3 тысячи, Хмельницкой и Киевской областях — по около 2 тысяч вакансий.

Уровень безработицы

По информации Госстата, на начало мая в Украине насчитывалось 127 тысяч официальных безработных. В то же время незарегистрированных значительно больше. Подавляющее большинство безработных — женщины (72%), мужчин соответственно — 28%.

Примечательно то, что у около половины зарегистрированных безработных (43%) есть высшее образование. 36% имеют профессионально-техническое образование, и только 21% — общее среднее.

В мае в Госслужбе занятости было зарегистрировано более 36,5 тысячи вакансий, что на около 10 тысяч больше, чем было в прошлом году. То есть, как говорит статистика, на одно свободное рабочее место претендуют три безработных.

Следует заметить, что на фоне войны официальных безработных теперь привлекают в "Армию восстановления страны". Чтобы получить выплаты, нужно разбирать завалы после вражеских обстрелов, рыть окопы, рубить дрова.

Напомним, работодатели в Украине предлагают людям без высшего образования вакансии с зарплатой от 35 тысяч гривен. Стоит отметить, что средняя зарплата украинцев — 15 тысяч гривен.

Также мы писали, что с началом полномасштабного вторжения большое количество украинцев уехали за границу. Первой проблемой, с которой столкнулись, стали поиски работы. Многие украинцы отправляются в скандинавские страны, ведь те занимают передовые позиции в рейтингах по уровню оплаты труда.