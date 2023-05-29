Зарплати в Україні — в уряді працюють над новим рівнем мінімалки

Українська нацвалюта у руках. Фото: minsocpolitics.official

В Україні мають намір переглянути рівень мінімальної зарплати на 2024 рік. Очікується, що "мінімалку" підвищать до 7,65 тис. гривень з 6,7 тис. гривень у 2023 році.

Про обговорення відповідного рішення повідомляє Федерація профспілок України.

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Що відомо про підвищення "мінімалки"

Як зазначається на профспілковому сайті, пропозицію про необхідність перегляду мінімальної зарплати передало Міністерству фінансів Міністерство економіки. Зараз фахівці працюють над переглядом показників макропрогнозу бюджету на наступний рік.

Також Мінекономіки пропонує підвищити розмір посадового окладу працівника першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки — з нинішніх 2,89 тис. гривень до 3,44 тис. гривень.

Окрім того, Міністерство соціальної політики України розрахувало рівень прожиткового мінімуму для працездатних осіб в країні. У цінах квітня поточного року розмір сягав 7,78 тис. гривень.

Своєю чергою у Федерації профспілок розрахували іншу суму мінімальної зарплати, яка значно більша. Там пропонують 9,43 тис. гривень. Вони переконані, що саме такий рівень мав би бути "мінімалки" цього року. Наголошують, що це допомогло б легалізувати ринок праці в Україні.

"Замороження" мінімальної зарплати

В Україні до жовтня 2022 року мінімальна зарплата становила 6,5 тис. гривень, останній раз її підвищили на 200 грн наприкінці року. У 2023 році рівень мінімальної заробітної платні підвищувати не планували через дефіцит коштів у держбюджеті.

Так, парламент затвердив Державний бюджет-2023 з рівнем "мінімалки" у 6,7 тис. гривень на місяць без змін протягом року.

На основі мінімальної зарплати встановлюють обов'язковий мінімальний рівень оплати праці в Україні. Також від неї залежить розмір єдиного соціального внеску (ЄСВ). Його ставка становить 22% від "мінімалки", тож під час зростання останньої суми збору теж зростають.

Нагадаємо, в Україні поточного року можуть у два етапи підвищити мінімальну заробітну плату. Народні депутати заявляють, що чинний розмір "мінімалки" є прямим порушенням Конституції.

Раніше повідомлялося, що у Міністерстві фінансів України розповіли про те, що зараз влада активно шукає прийнятну для всіх альтернативу скасованим доплатам у 30 тисяч гривень військовослужбовцям та іншим силовикам у тилу. Там стверджують, що запропонована правка до закону про повернення виплат "не влаштовує абсолютно нікого".