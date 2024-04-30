Робота в Україні — жінок почнуть залучати до чоловічих професій

Жінка з інструментом в руках. Фото: Freepik

Ринок праці України під час воєнного стану та мобілізації зіткнувся з проблемою нестачі спеціалістів професій, які традиційно вважаються "чоловічими". З огляду на це, роботодавці планують залучати жінок на "нетипові" посади.

Відповідне питання підняли під час круглого столу в Укргідроенерго.

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До обговорень були залучені, зокрема, консультантка ООН "Жінки з підтримки партнерів приватного сектору для імплементації ініціатив з економічного уповноваження жінок", представники Державної служби зайнятості, голова комітету з питань гендерної рівності, різноманітності та інклюзивності Укргідроенерго.

З огляду на посилення актуальності проблеми, питанню залучення жінок до "нетипових" професій планують присвятити цикл зустрічей. Метою стане створення та популяризація здорового та підтримуючого середовища для втілення кращих практик у відповідному напрямку.

Учасники зустрічі наголосили, що важливим кроком в досягненні справедливих можливостей в роботі, навчання, реалізації як жінок, так і чоловіків є розуміння першопричин, які спровокували появу стереотипів, які заважають у відповідній реалізації. Одним із аспектів в боротьбі з таким стереотипним мисленням є підтримка в різних сенсах, що стане основою для подальшої відбудови країни.

"Питання підтримки жінок завжди актуальні. Але наразі постає питання, як утримати жінок в країні, як повернути жінок з-за кордону з дітьми. Усі ми розуміємо, що якщо ми не створимо максимально належних умов для цього, то не буде зростання економіки. Укргідроенерго активно працює в цьому напрямку. Дуже важливо говорити не лише про робітничі професії, а й про керівні", — додали в комітеті з питань гендерної рівності.

Нетипові посади для жінок

У Держслужбі зайнятості зазначили, що ринок праці продовжує зазнавати змін, оновлено й підходи до вакансій, пошуку персоналу та пошуку роботи. Зараз жінки становлять більшу частину безробітних. Частка на обліку сягнула 77%, тоді як у довоєнний період становила 50%.

Зараз зберігається попит на вакансії робітничих професій, де необхідні уміння роботи з інструментом, важкі професії, які вважаються чоловічими (газозварювальники, слюсарі-ремонтники), де необхідна фізична сила. Це може бути важко для жінок, проте цілком можливо.

Як зауважили у відомстві, у цьому контексті важливими є докорінні зміни у підходах до:

навчання;

підвищення кваліфікації;

перекваліфікації;

програми короткострокових курсів;

повної освіти;

ваучерів на навчання.

Вже зараз у центрі зайнятості існують програми для організації перенавчання зареєстрованих безробітних, в рамках яких за минулий рік було охоплено близько 25 тис. жінок, а з початку року відповідне навчання пройшли понад 10 тис. жінок.

"Серед них, в тому числі, і перепідготовка на важкі професії — це слюсар-сантехнік, токар, машиніст, кочегар котельні, водій важких автомобілей, тракторист", — розповіли у Держслужбі.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні всі офіційно наймані працівники мають право на соціальні гарантії, які їм мусять забезпечити роботодавці. Зокрема, працівникам у деяких випадках можуть нараховувати грошову компенсацію за відпустки.

Також ми писали, що українські компанії відчувають дефіцит кадрів на рівні 74%, що свідчить про загострення проблеми з пошуком робочої сили. Цей показник значно зріс порівняно з 55% восени 2023 року.