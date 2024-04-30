Работа в Украине — женщин начнут привлекать к мужским профессиям

Женщина с инструментом в руках. Фото: Freepik

Рынок труда Украины во время военного положения и мобилизации столкнулся с проблемой нехватки специалистов профессий, традиционно считающихся "мужскими". Учитывая это, работодатели планируют привлекать женщин на "нетипичные" должности.

Соответствующий вопрос подняли во время круглого стола в Укргидроэнерго.

Читайте также:

Проблемы с кадрами во время войны

К обсуждениям были привлечены, в частности, консультант ООН "Женщины по поддержке партнеров частного сектора для имплементации инициатив по экономическому уполномочию женщин", представители Государственной службы занятости, глава комитета по гендерному равенству, разнообразию и инклюзивности Укргидроэнерго.

Учитывая усиление актуальности проблемы, вопросу привлечения женщин к "нетипичным" профессиям планируют посвятить цикл встреч. Целью станет создание и популяризация здоровой и поддерживающей среды для реализации лучших практик в соответствующем направлении.

Участники встречи подчеркнули, что важный шаг в достижении справедливых возможностей в работе, обучении, реализации как женщин, так и мужчин — является понимание первопричин, спровоцировавших появление стереотипов, мешающих в соответствующей реализации. Одним из аспектов в борьбе с таким стереотипным мышлением является поддержка в разных смыслах, что станет основой для дальнейшего восстановления страны.

"Вопрос поддержки женщин всегда актуален. Но сейчас возникает вопрос, как удержать женщин в стране, как вернуть женщин из-за границы с детьми. Все мы понимаем, что если мы не создадим максимально надлежащих условий для этого, то не будет роста экономики. Укргидроэнерго активно работает в этом направлении. Очень важно говорить не только о рабочих профессиях, но и о руководящих", — добавили в комитете по вопросам гендерного равенства.

Нетипичные должности для женщин

В Госслужбе занятости отметили, что рынок труда продолжает претерпевать изменения, обновлены и подходы к вакансиям, поиску персонала и поиску работы. Сейчас женщины составляют большую часть безработных. Доля на учете достигла 77%, в то время как в довоенный период составляла 50%.

Сейчас сохраняется спрос на вакансии рабочих профессий, где необходимы умения работы с инструментом, тяжелые профессии, считающиеся мужскими (газосварщики, слесари-ремонтники), где необходима физическая сила. Это может быть затруднительно для женщин, однако вполне возможно.

Как отметили в ведомстве, в этом контексте важны коренные изменения в подходах к:

обучению;

повышению квалификации;

переквалификации;

программы краткосрочных курсов;

полного образования;

ваучеров для обучения.

Уже сейчас в центре занятости существуют программы для организации переобучения зарегистрированных безработных, в рамках которых за прошлый год было охвачено около 25 тыс. женщин, а с начала года соответствующее обучение прошли более 10 тыс. женщин.

"Среди них в том числе и переподготовка на тяжелые профессии —это слесарь-сантехник, токарь, машинист, кочегар котельной, водитель тяжелых автомобилей, тракторист", — рассказали в Госслужбе.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине все официально наемные работники имеют право на социальные гарантии, которые должны обеспечить работодатели. В частности, работникам в некоторых случаях могут начислять денежную компенсацию за отпуска.

Также мы писали, что украинские компании испытывают дефицит кадров на уровне 74%, что свидетельствует об обострении проблемы поиска рабочей силы. Этот показатель значительно вырос по сравнению с 55% осенью 2023 года.