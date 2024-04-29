Работа в Украине — какие зарплаты предлагают работникам весной 2024 года

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинский рынок труда за время войны изменился в вопросе снижения количества рабочей силы. В 2024 году поиск квалифицированных сотрудников остается ключевой проблемой, а потенциальные работники ожидают не слишком высоких заработных плат.

Такие данные привел портал по поиску работы Robota.ua, передает издание Forbes Украина.

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Кадровый голод в 2024 году

Согласно информации кадрового портала, по состоянию на весну 2024 года количество вакансий сейчас больше, чем до полномасштабной войны.

В 2022 году на сайте по поиску работы насчитывалось 102 тысячи вакансий, а сейчас — 106 — 108 тысяч.

По словам генерального директора robota.ua Валерия Решетняка,

такой положительный тренд объясняется возобновлением работы бизнеса, с одной стороны, а с другой — компании продолжают испытывать кадровый голод. В связи с этим происходит более активный поиск работников.

Возврат долларовых зарплат

Также сами соискатели во время войны рассчитывали на более высокие зарплаты, чем были готовы платить работодатели. Так, в 2021 году работники в среднем ожидали заработную плату в около 17 тысяч гривен и компании были готовы платить почти столько же — 16,6 тысячи гривен.

Полномасштабная война изменила ситуацию: ожидания ищущих работу украинцев резко возросли, а потом — снизились. Так, если в марте 2022 года граждане хотели получить зарплату в 19,5 тысячи гривен, то в апреле сумма опустилась до 18,7 тысячи гривен. С тех пор ожидания поисковиков только выросли.

Сейчас ситуация с ожиданием и реальностью выглядит так:

потенциальные работники рассчитывают на заработную плату — в 22,7 тысячи гривен;

предложение составляет — 19,6 тысячи гривен.

Хотя соискатели имеют более высокие ожидания, однако бизнес не готов им отвечать.

По информации гендиректора, вместе с этим на рынок вернулись долларовые зарплаты, а разница в ожиданиях и размере выплат работодателей сохранилась по состоянию на март 2024 года. А именно:

зарплатные ожидания работников — 581 доллар;

работодатели готовы платить — 503 доллара.

"В течение последних восьми-девяти месяцев зарплаты не растут. Я часто слышу, что поисковики хотят больше. Но статистика нашего сайта показывает, что остаются на месте и зарплатные ожидания", — рассказал Валерий Решетняк.

В целом опрос команда robota.ua затронул 640 компаний, из которых крупных — около 14%, средних — 33%, микро- и малых предприятий — 53%.

Что еще стоит знать

Напомним, правительство утвердило дополнительное финансовое вознаграждение для военных в размере 70 тысяч гривен. Это не замена боевых 100 тысяч, а дополнительная плата за защиту Украины. Эта выплата применима уже в этом месяце.

Также мы писали, что по данным Минэкономики, у украинцев в последние годы значительно выросли зарплаты. Это было вызвано разными факторами, включая общую экономическую ситуацию в стране.