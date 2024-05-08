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Работа в Польше — на каких работников повышен спрос

8 мая 2024 10:14
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Беженцы в Польше — на какую работу есть самые высокие шансы устроиться
Работники в поле. Фото: Pexels
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

На рынке труда Польши наблюдается повышенный спрос на работников в нескольких сферах. В последнее время дефицит обостряется из-за оттока украинцев в другие страны Европы.

Об этом сообщает издание Money.pl.

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Как отмечается, на польском рынке труда открыто 85 тысяч вакансий. Наибольшую потребность испытывают компании, где требуются сотрудники узкой специализации. Речь идет о таких специалистах:

  • электрики;
  • электромонтеры;
  • механики;
  • инженеры по автоматизации;
  • сварщики;
  • слесари.

Также компании нуждаются в обычных операторах погрузчиков и рабочих, которые исполняют простые действия. Логистические компании испытывают потребность в водителях фур.

Издание пишет, что ситуацию усугубил отток украинских мигрантов в другие европейские страны. В свою очередь поляки из-за инфляции и экономических условий в своей стране едут на работу в Германию или Нидерланды.

Примечательно, что работодатели не могут заполнить производство работниками даже предлагая повышенные зарплаты с пакетами социальных льгот.

Согласно информации компании Trenkwalder, операторам погрузчиков предлагают до 5,87 тыс. злотых, то есть 57,7 тыс. грн, до вычета налогов.

Популярные вакансии для украинцев

По данным миграционной платформы EWL, сейчас на низком старте сезонные полевые работы. В частности, в сельском хозяйстве нужны работники для сбора клубники.

Также в стране есть вакансии на предприятиях по производству мясной продукции, в машиностроительной сфере. Нуждаются в работниках на логистических складах для работы по комплектованию заказов. Заработную плату обещают на уровне 4-5 тысяч злотых на руки в месяц или в гривневом эквиваленте — 39-49 тыс. грн.

"Работа для украинцев, где знания языка и навыки не требуются, тоже есть. Это преимущественно вакансии в Восточной Европе", — рассказали в EWL.

Что еще стоит знать

Напомним, на рынке труда Украины усугубляется негативная ситуация с достаточностью квалифицированных кадров: количество вакансий продолжает расти, а претендентов снижается. В то же время, третий месяц подряд средний размер зарплаты не меняется.

Также сообщается, что для украинцев есть вакансия на складе шоколадок Milka в словацком городе Сенец. Работодатель обещает обеспечить работников жильем в хостеле и платить от 2,5 тыс. евро ежемесячно.

Польша
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работа
деньги
беженцы

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