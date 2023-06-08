Робота у Польщі: українців безкоштовно навчать програмуванню
Українці, які через війну виїхали у Польщу, можуть безкоштовно пройти підготовку до роботи в IT-сфері. Там стартував набір на програму з підготовки програмістів Work in Tech Ukraine.
Про це йдеться на сайті організації Digital University.
Деталі програми підготовки до роботи в IT-галузі
Як зазначається, долучитися до програми можуть усі повнолітні громадяни України у Польщі. Черговий набір на навчання оголосила фундація Digital University.
Програма Work in Tech Ukraine проводить підготовку всіх охочих до роботи в IT-галузі завдяки підтримці Google.org, а також некомерційній ініціативі INCO.
Українці зможуть обрати один з двох онлайн-напрямків на сайті Coursera, де навчать:
- цифровому маркетингу та електронній комерції від Google (тривалість навчання становить 155 годин)
- підтримка в ІТ від Google (термін навчання — 120 годин).
Напрямки складаються з п'яти модулів, вони нададуть можливість одержати кваліфікацію, що дозволить почати кар'єри в ІТ-сфері.
Як подати заявки на участь
Громадяни можуть подавати заявки для участі у програмі Work in Tech Ukraine за умови, що вони повнолітні і проживають у Польщі.
Перевагу надаватимуть тим, хто немає роботи чи тим, громадянам, які знають англійську мову на рівні не нижче A2, а також готові навчатися по 15-20 годин щотижня.
Тривалість навчання — до 31 серпня поточного року.
Заявки можна оформити за посиланням.
Нагадаємо, у країнах Європейського Союзу (ЄС) спостерігається великий дефіцит спеціалістів сфери Інформаційних технологій та зв'язку. Багато компаній розраховують на українських фахівців.
Раніше ми писали, що в Україні посилять захист прав працівників в рамках зближення з Європейським Союзом (ЄС). Верховна Рада ухвалила у першому читанні відповідний законопроєкт.