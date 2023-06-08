Робота у Польщі — українців безкоштовно навчать програмуванню

Людина працює за комп'ютером. Фото: Unplush

Українці, які через війну виїхали у Польщу, можуть безкоштовно пройти підготовку до роботи в IT-сфері. Там стартував набір на програму з підготовки програмістів Work in Tech Ukraine.

Про це йдеться на сайті організації Digital University.

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Деталі програми підготовки до роботи в IT-галузі

Як зазначається, долучитися до програми можуть усі повнолітні громадяни України у Польщі. Черговий набір на навчання оголосила фундація Digital University.

Програма Work in Tech Ukraine проводить підготовку всіх охочих до роботи в IT-галузі завдяки підтримці Google.org, а також некомерційній ініціативі INCO.

Українці зможуть обрати один з двох онлайн-напрямків на сайті Coursera, де навчать:

цифровому маркетингу та електронній комерції від Google (тривалість навчання становить 155 годин)

підтримка в ІТ від Google (термін навчання — 120 годин).

Напрямки складаються з п'яти модулів, вони нададуть можливість одержати кваліфікацію, що дозволить почати кар'єри в ІТ-сфері.

Як подати заявки на участь

Громадяни можуть подавати заявки для участі у програмі Work in Tech Ukraine за умови, що вони повнолітні і проживають у Польщі.

Перевагу надаватимуть тим, хто немає роботи чи тим, громадянам, які знають англійську мову на рівні не нижче A2, а також готові навчатися по 15-20 годин щотижня.

Тривалість навчання — до 31 серпня поточного року.

Заявки можна оформити за посиланням.

Нагадаємо, у країнах Європейського Союзу (ЄС) спостерігається великий дефіцит спеціалістів сфери Інформаційних технологій та зв'язку. Багато компаній розраховують на українських фахівців.

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