Работа в Польше - украинцев бесплатно научат программированию

Человек работает за компьютером. Фото: Unplush

Украинцы, которые из-за войны уехали в Польшу, могут бесплатно пройти подготовку к работе в IT-сфере. Там стартовал набор на программу подготовки программистов Work in Tech Ukraine.

Об этом говорится на сайте организации Digital University.

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Детали программы подготовки к работе в IT-отрасли

Как отмечается, присоединиться к программе могут все совершеннолетние граждане Украины в Польше. Очередной набор на обучение объявил фонд Digital University.

Программа Work in Tech Ukraine проводит подготовку всех желающих работать в IT-отрасли благодаря поддержке Google.org, а также некоммерческой инициативе INCO.

Украинцы смогут выбрать одно из двух онлайн-направлений на сайте Coursera, где научат:

цифровому маркетингу и электронной коммерции от Google (продолжительность обучения составляет 155 часов)

поддержка в IT от Google (срок обучения — 120 часов).

Направления состоят из пяти модулей, они предоставят возможность получить квалификацию, которая позволит начать карьеру в IT-сфере.

Как подать заявки на участие

Граждане могут подавать заявки на участие в программе Work in Tech Ukraine при условии, что они совершеннолетние и проживают в Польше.

Предпочтение будут отдавать тем, кто не работает или тем, гражданам, которые знают английский язык на уровне не ниже A2, а также готовы учиться по 15-20 часов еженедельно.

Продолжительность обучения — до 31 августа текущего года.

Заявки можно оформить по ссылке.

Напомним, в странах Европейского Союза наблюдается большой дефицит специалистов сферы Информационных технологий и связи. Многие компании рассчитывают на украинских специалистов.

Ранее мы писали, что на Украине усилят защиту прав работников в рамках сближения с Европейским Союзом (ЕС). Верховная Рада приняла в первом чтении соответствующий законопроект.