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У країнах ЄС великий дефіцит ІТ-спеціалістів: що пропонують українцям

8 червня 2023 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Робота в країнах ЄС — у сфері ІТ великий дефіцит
Працівник IT-сфери за комп'ютером. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У країнах Європейського Союзу (ЄС) спостерігається великий дефіцит спеціалістів сфери Інформаційних технологій та зв'язку.  Багато компаній розраховують на українських фахівців.

Про це йдеться в колонці Моніки Шніцер (Мюнхенський університет та Центр досліджень економічної політики (ЦДЕП), пише VoxUkraine.

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Дефіцит фахівців на ринку ІТ

Як свідчать результати дослідження цифрової асоціації Bitkom, зокрема, у Німеччині минулого року налічувалося 137 тисяч вакансій у галузі Інформаційних технологій. У зв'язку з цим багато компаній розраховують на розвиток співпраці з  ІТ-провайдерами та компаніями з України.

Вже зараз низка закордонних компаній, зокрема Google, Microsoft, Lyft, Snap, Cisco, малі та середні підприємства, стартапи долучають українських ІТ-фахівців безпосередньо чи через партнерів  ІТ-аутсорсингу до роботи. Йдеться про розробку та підтримку програмного забезпечення, електронних пропозицій.

Це можливо завдяки українській системі освіти, яка випускає багато висококваліфікованих спеціалістів. Зокрема, вважається, що математична освіта в українських університетах — відмінна. Також самі студенти зацікавлені в роботі в ІТ-сфері через відсутність перспектив із працевлаштування на українському ринку. До війни число ІТ-фахівців в Україні постійно зростала, досягнувши 285 тисяч.

Які зарплати отримують ІТ-спеціалісти

Зокрема, на ринку праці у Німеччині у середньому заробітна платня програмістів з досвідом роботи у три-п'ять років сягає 70-80 тисяч євро на рік. ІТ-фахівці, які мають досвідом роботи більше п'яти років можуть розраховувати на 90 тисяч євро на рік і більше.

Нагадаємо, в Україні посилять захист прав працівників в рамках зближення з Європейським Союзом (ЄС). Верховна Рада ухвалила у першому читанні відповідний законопроєкт.

Раніше ми писали, що в Україні під час воєнного стану почнуть штрафувати роботодавців, якщо ті будуть працевлаштовувати громадян без військово-облікового документа. Це стосуватиметься і навчальних закладів.

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