Зарплати в Україні — хто у прифронтових областях отримує 30 тис. грн

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні ситуація на ринку праці на прифронтових територіях суттєво відрізняється від решти областей. Зокрема, ціла низка спеціалізованих професій, включаючи автослюсарів, там особливо затребувана.

Такі дані наводить платформа OLX Україна.

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За інформацією платформи OLX, найвищий попит фіксують на професію продавця-консультанта. На кінець березня налічувалося 1642 вакансії в у цій сфері діяльності. Зарплата коливається від 12,2 тис. до 17,5 тис. гривень залежно від регіону. Найвищий рівень оплати праці зафіксований у Донецькій області, а найменший — у Миколаївській області.

На другому місці за попитом — водії. Сумарно у Донецькій, Миколаївській, Запорізькій, Харківській, Херсонській областях налічується близько 900 вакансій для водіїв.

Найменше платять водіям у Донецькій, Миколаївській, Запорізькій області — 22 тис. — 22,5 тис. гривень. У Харківській області зарплата становить 23,5 тис. гривень. Водночас найвища зарплата у Херсонській області, де заплата досягає 30 тис. гривень, однак там найменше вакансій.

На третьому місці за популярністю — професія кухаря. На платформі опубліковано близько 500 вакансій. Найбільше таких працівників шукають у Харківській області, а найменша кількість пропозицій — у Херсонській.

Проте таким працівникам платять небагато. У середньому зарплата становить 10,625 тис. гривень у Херсонській області. Близько 18 тис. гривень — у Харківській області.

Шукають також кравців. Таких вакансій налічується понад 250. Пропонують заробітну плату у розмірі 17,5 тис. гривень. Зокрема, у Харківській області.

Доволі високо цінують фахівців такої професії як автослюсар. У середньому зарплата таких спеціалістів починається від 25 тис. гривень (у Донецькій області) і максимально досягає 31,25 тис. гривень (у Херсонській області).

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні на ринку праці з'являється дедалі більше вакансій із заробітною платою, що вища за середню. Так, зарплату від 40 тис. гривень на місяць можуть отримувати навіть фахівці без особливого досвіду роботи.

Також ми писали, що у 2024 році роботодавці мають провести індексацію заробітних плат для своїх працівників. Розмір підвищення буде для кожного індивідуальний.