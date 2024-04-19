Зарплаты в Украине — кто в прифронтовых областях получает 30 тыс. грн

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине ситуация на рынке труда на прифронтовых территориях существенно отличается от остальных областей. В частности, целый ряд специализированных профессий, включая автослесарей, там особенно востребован.

Такие данные приводит платформа OLX Украина.

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Кого ищут работодатели в прифронтовых областях

По информации платформы OLX, самый высокий спрос фиксируют на профессию продавца-консультанта. К концу марта насчитывалось 1642 вакансии в этой сфере деятельности. Зарплата колеблется от 12,2 тыс. до 17,5 тыс. гривен в зависимости от региона. Самый высокий уровень оплаты труда зафиксирован в Донецкой области, а наименьший — в Николаевской области.

На втором месте по спросу — водители. Суммарно в Донецкой, Николаевской, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях насчитывается около 900 вакансий для водителей.

Меньше всего платят водителям в Донецкой, Николаевской, Запорожской области — 22 тыс. — 22,5 тыс. гривен. В Харьковской области зарплата составляет 23,5 тысячи гривен. В то же время самая высокая зарплата в Херсонской области, где плата достигает 30 тыс. гривен, однако там меньше вакансий.

На третьем месте по популярности профессия повара. На платформе опубликовано около 500 вакансий. Больше всего таких работников ищут в Харьковской области, а наименьшее количество предложений — в Херсонской.

Однако таким работникам платят немного. В среднем, зарплата составляет 10,625 тыс. гривен в Херсонской области. Около 18 тыс. гривен — в Харьковской области.

Ищут также портных. Таких вакансий насчитывается более 250. Предлагают заработную плату в размере 17,5 тыс. гривен. В частности, в Харьковской области.

Довольно высоко ценят специалистов такой профессии как автослесарь. В среднем зарплата таких работников начинается с 25 тыс. гривен (в Донецкой области) и максимально достигает 31,25 тыс. гривен (в Херсонской области).

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине на рынке труда появляется все больше вакансий с заработной платой выше средней. Так, зарплату от 40 тыс. гривен в месяц могут получать даже специалисты без особого опыта работы.

Также мы писали, что в 2024 году работодатели должны провести индексацию зарплат для своих работников. Размер повышения будет для каждого индивидуален.